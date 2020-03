O técnico Fernando Diniz e os jogadores do São Paulo estão preocupados com os efeitos da altitude de 3.825 metros acima do nível do mar na estreia do time na Copa Libertadores, quinta-feira, em Juliaca, no Peru, contra o Binacional, pela primeira rodada do Grupo D.

Em altitudes elevadas os jogadores de futebol que não estão adaptados sentem dificuldades para respirar. As opções para minimizar os “efeitos da altitude” seriam chegar com alguns dias de antecedência, ou o mais próximo possível do início da partida.

Diante do calendário apertado e da logística planejada, o São Paulo optou em chegar a Juliaca horas antes do confronto. “O São Paulo está trabalhando da melhor forma possível para diminuir os efeitos da altitude. Vamos sair do Brasil na quarta e chegar o mais próximo possível do jogo para que os efeitos da altitude sejam diminuídos”, diz o técnico Fernando Diniz. “O local mais alto em que já estive foi no apartamento onde moro”, brinca o meia Igor Gomes, que prevê dificuldades para o São Paulo no Peru.

Para o jogo contra o Binacional, Diniz deverá contar com os retornos do lateral-direito Juanfran e do atacante Antony. O primeiro sentiu dores na panturrilha direita nos treinamentos da semana e foi poupado contra a Ponte Preta, no domingo. O segundo está em fase final de recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo. “Não é uma certeza, mas, a princípio, os dois estarão à disposição para jogar”, confirmou Diniz.

O treinador disse ainda que a preparação para a estreia da Copa Libertadores contra o Binacional começa de forma intensiva após o triunfo sobre a Ponte. “Vamos pensar de uma maneira mais enfática na Libertadores a partir de agora. Estávamos pensando no Campeonato Paulista, numa partida difícil pela frente, é assim que a gente trabalha. Claro que esse jogo da Libertadores vinha e voltava na nossa cabeça. Mas vamos pensar enfaticamente a partir de agora. Vamos fazer de tudo para vencer essa parte da altitude tanto na parte tática, quanto na logística, que já está sendo feito”.