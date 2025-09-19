Alison dos Santos é prata nos 400 m com barreiras no Mundial de Tóquio

Piu, como é carinhosamente chamado pelos fãs, garantiu mais uma medalha para o Brasil na manhã desta sexta-feira (19). Alison dos Santos faturou a prata nos 400 metros com barreiras no Mundial de atletismo que acontece em Tóquio.
A prova foi de superação para o atleta brasileiro. Logo no início, Alison tocou na primeira barreira e chegou a cair para a quarta posição. Mas quem conhece o Piu sabe que desistir não está no vocabulário dele.
Com um arranque impressionante na reta final, o brasileiro mostrou todo seu talento e conseguiu ultrapassar dois adversários, cruzando a linha de chegada com o tempo de 46s84.
O ouro ficou com o norte-americano Rai Benjamin, atual campeão olímpico após a conquista em Paris. Benjamin completou a prova em 46s52, estabelecendo a melhor marca da temporada. O pódio foi completado pelo qatari Abderrahman Samba, que finalizou com 47s06.
Alison dos Santos segue ampliando seu currículo vitorioso. O atleta já tem dois pódios olímpicos e foi campeão mundial da prova em 2022, quando o evento foi realizado em Eugene, nos Estados Unidos.