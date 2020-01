A negociação entre Ajax, da Holanda, e São Paulo pelo atacante Antony não será concluída a tempo. Com isso, o jogador permanecerá no clube tricolor pelo menos até o meio desta temporada. As principais janelas de transferências da Europa fecham nesta sexta-feira.

O Ajax vinha negociando há algum tempo com o São Paulo para contratar Antony já no início deste ano. Sem acerto agora, ainda tem a possibilidade de os clubes chegarem a um acordo para a transferência do jogador em junho (a principal janela da Europa).

Antony está com a seleção brasileira sub-23 na disputa do Pré-Olímpico. A aposta é que o jovem de 19 anos se valorize com o torneio na Colômbia e após o seu retorno ao São Paulo em fevereiro.

No meio de 2019, Antony renovou o contrato com o São Paulo até junho de 2024. Ele recebeu a valorização depois de a diretoria ter recusado uma proposta de 20 milhões de euros (mais de R$ 85 milhões na época) do Manchester City, da Inglaterra.

Além do Ajax, outros clubes chegaram a monitorar a situação de Antony no São Paulo. O Borussia Dortmund, da Alemanha, teve uma proposta recusada nesta janela de transferências.