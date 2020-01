Com show de Sergio Agüero, autor de três gols e que se tornou o estrangeiro com mais gols no Campeonato Inglês, o Manchester City atropelou o Aston Villa fora de casa, no estádio Villa Park, em Birmingham, neste domingo. O time do técnico espanhol Pep Guardiola aplicou 6 a 1 no adversário e voltou a figurar na vice-liderança da competição.

O Manchester City chegou aos 47 pontos e retornou à segunda posição porque, além de vencer, contou com o tropeço do Leicester City, que parou nos 45 após ser derrotado pelo Southampton por 2 a 1 no último sábado. Já o Aston Villa entrou na zona de rebaixamento, na 18.ª posição.

Com os três gols marcados neste domingo, Agüero chegou a 177 no total e passou o francês Thierry Henry, que tem 175. O holandês Robin Van Persie é o terceiro da lista, com 135.

Além disso, o argentino também alcançou outro feito expressivo: se tornou o jogador que mais vezes marcou três gols em uma única partida, o chamado “hat-trick” na era moderna do torneio – 12 vezes, ultrapassando o ex-jogador inglês Alan Shearer.

O passeio do Manchester City também contou com dois gols do meia argelino Riyad Mahrez, os primeiros da partida, e outro de Gabriel Jesus, no final do primeiro tempo, após linda assistência do belga De Bruyne. O brasileiro teve boa atuação, mas poderia ter se destacado mais, não fossem os gols perdidos.

O gol de honra do Aston Villa saiu em cobrança de pênalti convertida pelo atacante marroquinho El-Ghazi nos acréscimos da etapa final.

No outro jogo deste domingo, o Watford engatou o terceiro triunfo seguido ao derrotar o Bournemouth por 3 a 0, fora de casa, e, com isso, deixou a zona de rebaixamento. Agora ocupa a 17.ª colocação, com 21 pontos, um a mais que o Bournemouth, que caiu para a vice-lanterna.