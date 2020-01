Em meio a uma enorme crise financeira e institucional, que culminou no inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro deverá utilizar muitos de seus jogadores da categoria de base nesta temporada. Nesta sexta-feira, o técnico Adilson Batista colocou em campo 11 atletas que estavam na Copa São Paulo de Futebol Júnior no treinamento do time principal na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.

Realizados com a possibilidade de treinar ao lado dos profissionais, o lateral-direito Valdir, os zagueiros Paulo e Jonathan, o lateral-esquerdo Matheus Pereira, os volantes Guilherme Liberato, Jadsom e Pedro Bicalho, o meia Marco Antônio, além dos atacantes Alexandre Jesus, Caio e Thiago passarão por um período de observação junto à comissão técnica.

Treinando desde o último domingo, o atacante Thiaguinho, que chegou recentemente ao clube e, por isso, não pode ser inscrito para a Copa São Paulo, é outro atleta que será avaliado por Adilson Batista. A ideia da comissão técnica é, com os treinos do dia a dia, definir quais jogadores da base seguirão no profissional para a sequência do ano.

Para tornar este processo ainda mais eficiente, Adilson Batista tem contado com a presença de Célio Lúcio, técnico do time sub-20, nos treinamentos. Durante a Copa São Paulo – o Cruzeiro caiu na terceira fase para o Oeste-SP -, os treinadores já mantiveram um contato constante, o que será a tônica da integração entre o futebol profissional e a base nesta temporada.

A atividade desta sexta-feira foi a última antes de ter o primeiro teste do ano. Neste sábado, às 9h30, na Toca da Raposa II, o Cruzeiro fará um jogo-treino contra o Guarani, de Divinópolis (MG). Este será o único desafio antes da estreia no Campeonato Mineiro contra o Boa, na próxima quarta, em Belo Horizonte.

Outro destaque do treino foi a ausência de Sassá na atividade de campo pelo segundo dia consecutivo. O atacante está negociando os últimos detalhes da sua ida para o Coritiba e não deve atuar pela Cruzeiro em 2020.