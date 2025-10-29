Acostumado com títulos, Cristiano Ronaldo acumula 13 frustrações e vive seca no Al Nassr

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cristiano Ronaldo viveu mais um episódio frustrante com a camisa do Al Nassr. Na última terça-feira (28), o português viu a equipe ser eliminada da Copa do Rei Saudita pelo Al-Ittihad, com derrota por 2 a 1. Foi a 13ª queda no clube, e o craque ainda não conquistou títulos.

A maldição de CR7 no Al-Nassr

Desde que desembarcou na Arábia Saudita, o português vive seca de títulos. Para quem levantou canecos em praticamente todas as temporadas da carreira, não gritar “é campeão” desde 2022 é um mundo estranho para Cristiano.

A maioria das eliminações veio justamente na Copa do Rei Saudita. Em 2023, caiu na semifinal, enquanto perdeu na decisão no ano seguinte. As edições posteriores ficaram marcados por quedas nas oitavas de final.

Cristiano Ronaldo foi vice da Liga Saudita duas vezes, em 2022 e 2023, além de acumular um terceiro lugar na última temporada. Além disso, amargou duas eliminações na semifinal da Supercopa e outras duas medalhas de prata.

A Champions Asiática, grande ilusão do craque no Oriente Médio, não ficou muito atrás. Nela, o português perdeu nas quartas em 2024 e na semifinal na última edição.

Apesar do revés amargo na Copa do Rei, o Al Nassr lidera a Liga Saudita com 100% de aproveitamento em seis partidas.

Cristiano Ronaldo é multicampeão na carreira

O português já conquistou 34 títulos na carreira por Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus.

O craque também é pioneiro na seleção portuguesa. Cristiano conquistou os únicos títulos oficiais dos lusitanos: a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações, em 2018-19 e 2024-25.