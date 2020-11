O piloto Romain Grosjean, da Haas, sofre um impressionante acidente neste domingo, 29, durante o GP do Bahrein. O carro do francês partiu ao meio e explodiu em chamas após ele bater no guard rail depois de um choque com a Alphatauri do russo Daniil Kvyat.Grosjean

Grosjean sofreu queimaduras leves nas mãos e há uma suspeita de fraturas em costelas. Ele chegou a ficar cerca de 30 segundos dentro do carro após o acidente, mas não chegou a perder a consciência.

Essa imagem é de arrepiar. Grosjean saindo do fogo com ajuda do médico.



pic.twitter.com/kJAKIYJaNL — HTE Sports (@HTE__Sports) November 29, 2020

“Romain está bem, não quero fazer um comentário médico, mas ele tinha queimaduras leves nas mãos e tornozelos. Obviamente, ele está abalado. Quero agradecer às equipes de resgate que foram muito rápidas. Os comissários e pessoal da FIA fizeram um ótimo trabalho, mas foi assustador”, disse o chefe da Haas, Gunther Steiner.

O francês foi levado ao centro médico do autódromo de Sakhir e, depois, seguiu de helicóptero para um hospital, a dez minutos do circuito.

Após o acidente, ocorrido logo depois da largada, a prova foi interrompida com bandeira vermelha, para que a barreira do guard rail fosse reparada, além da retirada das partes do carro da Haas. A corrida voltou apenas uma hora e meia depois.

