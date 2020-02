O meio-campista Fredy Guarín passou nos exames médicos, assinou contrato de dois anos, demonstra boa condição física, mas só deverá fazer sua estreia na equipe do Vasco em março, na primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, dia 1.º de março, contra o Resende.

Fora da delegação que viajou para Teresina, onde o cruzmaltino vai enfrentar o Altos, pela primeira fase da Copa do Brasil, o colombiano vai treinar o resto da semana em dois períodos.

Além de não disputar o jogo pela competição nacional, Guarín também não vai estar em campo, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde o Vasco vai enfrentar o Oriente Petrolero, pela Copa Sul-Americana, dia 19.

“O Guarín vai fazer esta semana que começa uma pré-temporada. Nós viajamos agora, ele está entregue ao departamento físico e fisiológico e vai trabalhar bem. Chegou bem melhor do que chegou na vez passada. Isso é o que o pessoal do clube me passa. Todo mundo fala da qualidade dele, já vi alguns anos atrás. E é um jogador que com certeza vai agregar muita qualidade”, afirmou o técnico Abel Braga.

Outro jogador que deverá reforçar o Vasco na Taça Rio é o volante Fellipe Bastos, que treina com o restante do grupo após reformar seu contrato. O jogador desfruta de bom preparo físico por causa do trabalho feito durante o período de negociação com a diretoria do clube.