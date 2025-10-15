6 seleções garantiram vaga para a Copa do Mundo hoje; veja classificados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira (14), seis seleções confirmaram vagas na Copa do Mundo de 2026.

Veja os classificados abaixo:

INGLATERRA

Os ingleses dependiam apenas de si e precisavam vencer a Letônia para garantirem sua vaga. A classificação veio com uma goleada por 5 a 0.

ÁFRICA DO SUL

A Áfirica do Sul precisava de uma vitória contra Ruanda e que Benim, líder do Grupo C, perdesse para a Nigéria, que também sonhava com a vaga. O cenário foi perfeito para os sul-africanos, que ganharam por 3 a 0 e viram a Nigéria vencer Benim por 4 a 0.

COSTA DO MARFIM

A Costa do Marfim precisava apenas de uma vitória contra o Quênia, que veio com um 3 a 0.

SENEGAL

Senegal precisava apenas de uma vitória contra a Mauritânia, que veio com um 4 a 0.

QATAR

O Qatar tinha a missão de vencer o confronto direto contra os Emirados Árabes, que lideravam o Grupo A da quarta fase das Eliminatórias Asiáticas. A vitória veio com um emocionante 2 a 1, com o Qatar segurando os últimos minutos com um jogador a menos.

ARÁBIA SAUDITA

Em outro confronto direto, a Arábia Saudita tinha a vantagem do empate contra o Iraque, e conseguiu o resultado após o 0 a 0.

PORTUGAL NÃO CLASSIFICOU POR POUCO

Portugal era outra seleção que poderia ter se garantido na Copa do Mundo nesta terça-feira (14), mas sofreu gol no fim, empatou com a Hungria e terá de esperar a próxima data Fifa.

VEJA TODOS AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS

África do Sul

Arábia Saudita

Argélia

Argentina

Austrália

Brasil

Cabo Verde

Canadá (país-sede)

Colômbia

Coreia do Sul

Costa do Marfim

Egito

Equador

EUA (país-sede)

Gana

Inglaterra

Irã

Japão

Jordânia

Marrocos

Mexíco (país-sede)

Nova Zelândia

Paraguai

Qatar

Senegal

Tunísia

Uruguai

Uzbequistão