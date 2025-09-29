3ª Run For Health arrecada 1150 kits de alimentação em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste domingo (28), Curitiba recebeu a 3ª edição da corrida de rua Run For Health, apresentada pelo Grupo Risotolândia, com apoio da Tribuna do Paraná. O evento, realizado na Arena da Baixada, reuniu mais de 1.200 pessoas, confirmando o sucesso da iniciativa que une esporte, saúde e solidariedade.

A Run For Health foi criada com o propósito de incentivar hábitos saudáveis, aproximar a comunidade e transformar vidas e, em sua terceira edição, já se consolidou como um evento que vai além da prática esportiva.

Com as inscrições, a empresa conseguiu arrecadar 1150 kits de alimentação que serão doados a famílias em situação de vulnerabilidade social, em Curitiba e RMC, mostrando que cada quilômetro percorrido também é um passo em direção à solidariedade.

Em 2023, foram entregues 540 cestas. Em 2024, o número subiu para 950 cestas de alimentos. E, nesta edição de 2025, o resultado superou novamente esse impacto, com o apoio de empresas parceiras, patrocinadores e da sociedade.

Mais que uma corrida, um movimento

A Run For Health é organizada pela SPORTION, agência especializada em provas esportivas, garantindo qualidade, segurança e suporte aos atletas. Mas, acima de tudo, é um evento que se transformou em um movimento coletivo de cidadania e solidariedade.

O Grupo Risotolândia, uma das maiores empresas de refeições coletivas do país, reforça com a iniciativa seu compromisso de gerar impacto social positivo e estimular práticas de bem-estar e saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

SERVIÇO – 3ª RUN FOR HEALTH

Instagram: @runforhealthbyrisotolandia

Site: www.risotolandia.com.br