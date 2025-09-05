3ª Copa Capital: Coritiba estreia na competição e Athletico busca 2º título

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A bola vai rolar de 1º a 14 de dezembro em Brasília (DF) para a 3ª Super Copa Capital de futebol sub-17. O Athletico, atual campeão da competição, já conhece seus adversários na busca pelo bicampeonato. O Furacão caiu no Grupo E, onde terá pela frente o Goiás (campeão em 2023), a Ferroviária (SP) e o Coimbra (MG).

Do outro lado da tabela, o Coritiba faz sua estreia na competição. O Coxa ficou na chave G, onde enfrenta o Atlético-GO, o Galvez (AC) e o Canaã (DF). Uma estreia que promete fortes emoções para a garotada alviverde.

Embora a tabela completa com datas e locais dos jogos ainda não tenha sido divulgada (a previsão é que saia nos próximos dias), já sabemos que o Athletico estreia contra a Ferroviária, enquanto o Coxa enfrenta o Canaã na primeira rodada.

A competição reúne verdadeiros gigantes do futebol nacional. Palmeiras, Atlético-MG, Santos e Botafogo são alguns dos 32 times que disputarão o cobiçado troféu. Aliás, vale lembrar que o torneio se consolida como o maior do Brasil na categoria sub-17, título conquistado pelo Athletico-PR no ano passado e pelo Goiás em 2023.

Apenas duas vagas ainda estão em aberto. O campeão e o vice do Candangão deste ano entrarão, respectivamente, nas chaves C e F, completando assim o quadro de participantes.

O formato da competição prevê oito grupos com quatro equipes cada. Na primeira fase, apenas os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final, após enfrentarem os outros três integrantes do grupo. Um evento que mobilizará mais de mil atletas e integrantes de delegações.

“Vale destacar que cinco participantes da edição do ano passado, foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17”, ressalta o presidente do Instituto Capital Social, Godofredo Gonçalves.

A 3ª Super Copa Capital é realizada pelo Instituto Capital Social em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, contando também com o apoio da Federação de Futebol do DF.

Grupos da 3ª Super Copa Capital

Grupo A – Capital-DF, Novorizontino-SP, Porto Vitória-ES e QFC-RN

Grupo B – Atlético-MG, Cuiabá-MT, São José-RS e I9-SP

Grupo C – Palmeiras-SP, Vitória-BA, Barra-SC e integrante do DF

Grupo D– Santos-SP, CSA-AL, Caxias-RS e Sport Club Belém-PA

Grupo E – Athletico-PR, Goiás-GO, Ferroviária-SP e Coimbra-MG

Grupo F – Fortaleza-CE, Vila Nova-GO, Guarani-SP e integrante do DF

Grupo G – Atlético-GO, Coritiba-PR, Galvez-AC e Canaã-DF

Grupo H – Botafogo-RJ, Ceará-CE, Inter de Limeira-SP e Monte Roraima-RR