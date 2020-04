Em 2006, a Gazeta do Povo escolheu, em eleição inédita, os 100 melhores jogadores da história do futebol paranaense. Foram 74 eleitores e 133 votados. Uma maneira encontrada pela editoria de Esportes para homenagear os grandes craques do estado.

Desde então, 16 anos se passaram. De lá para cá, outros jogadores obtiveram destaque defendendo Athletico, Coritiba e Paraná. Em 2017, essa lista teve algumas novas indicações, com nomes que brilharam após a lista original.

Três anos depois, outros atletas surgiram e fizeram bonito por aqui. Principalmente pelo Furacão, que conquistou um título continental e outro nacional.

Athletico

Santos

Santos é titular do Athletico desde 2018. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O goleiro iniciou 2018 disputando a posição deixada por Weverton, mas rapidamente ganhou a vaga e não saiu mais. Decisivo, principalmente na Copa do Brasil, quando pegou pênaltis nas quartas de final, caiu nas graças da torcida e foi convocado para a seleção brasileira.

Renan Lodi

Renan Lodi brilhou com a camisa do Furacão e hoje se destaca na Espanha e é convocado pra seleção brasileira. Foto: Albari Rosa/Arquivo

Promovido em 2016 ao time principal, o lateral-esquerdo se destacou a partir da conquista do título do Campeonato Paranaense de 2018 com os aspirantes. Logo virou titular na equipe de cima e não saiu mais. Chamou a atenção do futebol europeu e foi para o Atlético de Madrid em junho de 2019. Foi pouco tempo vestindo a camisa rubro-negra, mas já é visto como um dos melhores da história do clube na posição.

Bruno Guimarães

O volante, negociado com o Lyon, da França, em janeiro de 2020, foi a maior venda da história do Furacão. Isso por si só já mostra o quanto ele jogou com a camisa do Athletico. Mas, mais do que isso, se torno um maestro rubro-negro, sendo importante na marcação e também na criação das jogadas. Marcou o gol da vitória do primeiro jogo da final da Copa do Brasil e hoje é figura certa na seleção.

Thiago Heleno

Thiago Heleno está no Athletico desde 2016. Foto: Albari Rosa/Arquivo

Desde 2016 no Furacão, o zagueiro foi titular absoluto da equipe e muitas vezes o capitão. Foi dele também o gol do título da Copa Sul-Americana de 2018, quando bateu o pênalti decisivo.

Coritiba

Wilson

Wilson se destacou pelas defesas e pelos gols marcados. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O goleiro chegou ao Coritiba em 2015 e até meados de 2019 foi titular absoluto. Mesmo amargando o rebaixamento em 2017, é visto como um ídolo da torcida no atual elenco, graças a grandes – e decisivas – defesas, e também pelos gols marcados. Foram dez no total.

