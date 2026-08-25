Criada em 1921 a partir da necessidade de um trabalhador municipal, a Sociedade dos Servidores mantém hoje uma rede de assistência para milhares de associados e suas famílias

Em 1921, Curitiba era uma cidade bem diferente da atual. Os serviços de saúde eram mais limitados e os trabalhadores não contavam com a estrutura de proteção social que existe hoje. Uma doença ou uma emergência dentro de casa podia representar um problema difícil de resolver.

Foi em uma situação como essa que começou uma história que chega aos 105 anos.

Um trabalhador municipal procurou ajuda para conseguir medicamentos para a esposa. O episódio revelou uma dificuldade que também fazia parte da realidade de outros servidores: diante de uma necessidade urgente, era preciso contar com a solidariedade de outras pessoas.

A partir daquela situação surgiu a ideia de criar uma espécie de caixa de auxílio para funcionários e operários da Prefeitura e da Câmara Municipal.

Registro histórico de 1921 ajuda a contar os primeiros capítulos da Sociedade, quando a união entre trabalhadores municipais se fortaleceu.

Em 25 de agosto de 1921, durante a administração do então prefeito João Moreira Garcez, era fundada a instituição que hoje conhecemos como Sociedade dos Servidores Municipais de Curitiba – Dr. Murilo Costa Pinto.

O que começou como uma iniciativa para enfrentar necessidades imediatas acabou se transformando em uma entidade que atravessou gerações.

Uma Sociedade que acompanhou as mudanças

Ao longo de mais de um século, Curitiba mudou, o serviço público mudou e as necessidades dos servidores também. A Sociedade acompanhou esse processo.

A antiga caixa de auxílio foi dando lugar a uma estrutura mais ampla, que passou a oferecer assistência aos servidores e também a seus familiares, especialmente na área da saúde.

“Ao longo de sua história, a Sociedade foi se transformando de acordo com as necessidades dos servidores.” Weberson Araujo, presidente da Sociedade dos servidores de curitiba.

Segundo ele, a ampliação dos serviços não mudou o princípio que orienta a instituição desde sua criação. A Sociedade continua tendo caráter beneficente e trabalhando para oferecer amparo aos associados.

Uma das pessoas que melhor representam essa trajetória é o médico Murilo Costa Pinto. Ele esteve à frente da entidade por mais de 50 anos e teve papel importante em sua continuidade e consolidação.

Dr. Murilo também atendia gratuitamente os servidores nas próprias dependências da Sociedade.

Em uma época em que o acesso à saúde era ainda mais difícil, esse atendimento colocava em prática a ideia de solidariedade que estava na origem da instituição: quem precisava encontrava ali não apenas um serviço, mas alguém disposto a cuidar.

Em 2006, o nome de Murilo Costa Pinto foi incorporado oficialmente à denominação da Sociedade, em reconhecimento à sua trajetória.

De uma caixa de auxílio a uma rede de assistência

Hoje, a Sociedade tem mais de 6 mil associados e oferece uma estrutura muito maior do que aquela criada em 1921.

Consultas com médicos especialistas, exames, procedimentos médicos, atendimento odontológico, assistência farmacêutica, óticas, assistência jurídica e atendimento médico emergencial estão entre os serviços e benefícios disponibilizados, além de uma rede de parceiros.

Existe, porém, uma característica importante nesse modelo: a Sociedade não é um plano de saúde.

É uma entidade de auxílio e beneficência criada para atender às necessidades de seus associados.

Outro diferencial está na possibilidade de parcelar determinados procedimentos diretamente em folha de pagamento, de acordo com as condições oferecidas. Cirurgias odontológicas, exames de alta complexidade e outros procedimentos podem ser pagos dessa forma, muitas vezes por valores significativamente menores do que os praticados no mercado.

Para Weberson, entretanto, existe algo que vai além da estrutura oferecida.

“Mas, acima de tudo, o nosso principal diferencial é o atendimento humano, próximo e respeitoso.”

O presidente destaca que a relação com os associados faz parte da própria identidade da entidade.

“Cada associado é recebido com atenção, respeito e gratidão, porque reconhecemos a importância desses servidores que, diariamente, trabalham para fazer a nossa cidade acontecer.” Weberson Araujo, presidente da Sociedade dos servidores de curitiba.

Quem trabalha por Curitiba também precisa de cuidado

A frase ajuda a explicar o papel que a Sociedade procura desempenhar atualmente.

Todos os dias, servidores municipais atuam em diferentes áreas para manter Curitiba funcionando. São profissionais que atendem a população, cuidam dos serviços públicos, trabalham na manutenção da cidade e exercem funções que fazem parte da rotina dos curitibanos.

Também são pessoas que têm famílias, necessidades e momentos em que precisam de assistência.

É nesse ponto que a história iniciada em 1921 continua fazendo sentido.

A Sociedade é mantida pelos próprios associados. Segundo Weberson, a entidade não recebe recursos públicos nem privados. Suas atividades são sustentadas pelas mensalidades e pelos pagamentos realizados pelos integrantes.

Assim, os avanços da instituição estão diretamente ligados à participação coletiva.

“Cada melhoria, cada novo profissional contratado e cada novo serviço disponibilizado representam o resultado direto da união e da contribuição dos nossos Associados”, afirma o presidente.

A lógica guarda uma relação com aquela que deu origem à Sociedade: a contribuição de muitos pode se transformar em uma rede de apoio para cada um.

Os próximos passos

Completar 105 anos também significa pensar no futuro.

Um dos projetos em andamento é a inauguração de uma nova clínica odontológica, equipada com recursos modernos e destinada exclusivamente aos associados e seus dependentes.

A proposta é oferecer um atendimento ainda mais próximo e direcionado às necessidades de quem faz parte da entidade.

A Sociedade também trabalha para ampliar e melhorar sua rede de atendimento, estabelecendo novas parcerias com clínicas, hospitais e profissionais de diferentes especialidades.

A intenção é oferecer mais opções, qualidade e agilidade aos associados.

“Nosso compromisso é continuar avançando, sem perder a nossa essência: cuidar das pessoas e oferecer aos nossos Associados um atendimento digno, responsável e cada vez melhor”, afirma Weberson.

Uma história que continua

No dia 25 de agosto de 2026, a Sociedade dos Servidores Municipais de Curitiba – Dr. Murilo Costa Pinto completa 105 anos.

São mais de dez décadas de mudanças, novas gerações e diferentes necessidades. A instituição que começou como uma iniciativa de auxílio se transformou em uma estrutura de assistência que hoje reúne milhares de associados.

A cidade mudou. Os serviços disponíveis são outros. A própria forma de cuidar da saúde também se transformou.

Mas a ideia que deu origem à Sociedade permanece.

Em 1921, uma necessidade enfrentada por um trabalhador municipal ajudou a mostrar que a união poderia fazer diferença na vida de muitas famílias. Mais de um século depois, essa mesma união continua sendo parte da identidade da entidade.

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