Programa Foz Cidade Iluminada quer chegar a 80% das luminárias da cidade com a nova tecnologia até o fim deste ano

Quem circula por Foz do Iguaçu à noite já encontra ruas e avenidas com uma iluminação mais moderna. Mais de 13 mil pontos de iluminação pública da cidade já foram substituídos por luminárias de LED. O número representa mais de 30% das 42.452 luminárias registradas no cronograma do programa Foz Cidade Iluminada.

A meta da Prefeitura é chegar a 80% do parque de iluminação modernizado até o fim de 2026, com a troca das luminárias convencionais por LED.

A modernização já chegou a bairros como Jardim Universitário, Vila C Nova, Vila C Velha, Vila Portes, Jardim Jupira, Cidade Nova, Náutica, Porto Belo e Três Lagoas, além de trechos do Morumbi, um dos bairros mais populosos de Foz do Iguaçu. O trabalho também inclui áreas centrais, grandes avenidas e corredores turísticos.

Mais economia de energia

Além de deixar as ruas mais bem iluminadas, a troca também ajuda a reduzir o consumo de energia. De acordo com os dados do programa, os pontos que já receberam LED apresentam uma economia de 47,93% de energia.

Tecnologia LED reforça a qualidade da iluminação e o funcionamento dos pontos de luz em Foz do Iguaçu.

Quando toda a substituição das luminárias convencionais for concluída, a expectativa é de uma redução de aproximadamente 60% no consumo de energia.

As luminárias de LED também têm vida útil maior do que as lâmpadas convencionais e oferecem uma iluminação de melhor qualidade para ruas, avenidas e espaços públicos. A melhoria também contribui para a sensação de segurança de quem circula pela cidade durante a noite.

Trabalho é feito pela IP Foz

A execução dos serviços está sob responsabilidade da concessionária IP Foz, com fiscalização e acompanhamento da Diretoria de Iluminação Pública da Prefeitura de Foz do Iguaçu. As equipes seguem o planejamento definido pela diretoria.

O programa Foz Cidade Iluminada faz parte do contrato de concessão da Parceria Público-Privada (PPP), assinado em novembro de 2025 e teve início em março deste ano. O investimento é de R$ 60 milhões. O projeto será executado ao longo de 13 anos.

Equipes da IP Foz atuam na modernização e manutenção da iluminação pública, levando mais eficiência e segurança às ruas da cidade.

Enquanto a modernização avança, a manutenção das luminárias que já existem na cidade continua sendo realizada.

Moradores que identificarem problemas na iluminação podem solicitar reparos pelo aplicativo IPFOZ, pelo site ipfoz.cidadeiluminada.com.br ou pelo telefone 0800 410 0037.

Prefeitura também assume manutenção de duas rodovias

A Prefeitura de Foz do Iguaçu também passou a cuidar da manutenção da iluminação pública da Rodovia das Cataratas (BR-469) e da Perimetral Leste (BR-277).

Nos dois trechos, os trabalhos já começaram. Entre os serviços estão a reposição de materiais furtados e a manutenção dos pontos que apresentam problemas.

Na Rodovia das Cataratas, o município formalizou a documentação necessária e passou a responder de forma definitiva pela manutenção da iluminação da via, que é o principal acesso aos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu.

Já na Perimetral Leste, o trabalho é temporário. A manutenção da rodovia não é de responsabilidade do município, mas a Prefeitura decidiu prestar o serviço até que sejam resolvidas as questões documentais entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a ANTT e a concessionária EPR Iguaçu. Depois disso, será definida a responsabilidade pela manutenção do trecho.

Os serviços são realizados pelas equipes da IP Foz do Iguaçu, responsável pela iluminação pública do município. Se forem identificados pontos considerados críticos, poderá ser avaliada a necessidade de instalar novos pontos de iluminação.

A decisão de assumir os dois trechos levou em conta a importância das rodovias para a mobilidade e o turismo, além da preocupação com a segurança de quem circula pelas vias durante a noite.

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