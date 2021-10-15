Município está disponibilizando linhas de crédito, capacitação para os empreendedores e acelerando o processo de abertura das empresas

Para impulsionar a retomada econômica depois da crise causada pela pandemia de Covid-19, a Prefeitura Municipal de Curitiba está disponibilizando uma série de serviços para apoiar micro e pequenos empreendedores da capital paranaense. São diversas estratégias para promover a qualificação dos profissionais, além de créditos que o município deveria receber em impostos, taxas e outras cobranças e que serão transformados em recursos financeiros e injetados na economia da cidade por meio da oferta de crédito, estruturação dos serviços e capacitação dos trabalhadores que decidiram atuar de forma autônoma.

Aline Inocencio Folador, 30 anos, foi uma das pessoas que, impulsionada pelo nascimento do filho Eduardo – hoje com 1,8 ano – e pela pandemia de Covid-19, decidiu mudar sua trajetória profissional. Com uma carreira consolidada na indústria farmacêutica, setor que lhe exigiria retorno presencial após a licença maternidade e sem ter creches ou escolas abertas para deixar o bebê de pouco mais de seis meses, Aline aproveitou os sinais que o mercado estava dando e resolveu investir em um negócio próprio, no ramo de e-commerce. Assim nasceu a Lloret, uma loja virtual de moda praia e sleep wear (pijamas, camisolas e similares).

A jovem empreendedora conta que ficou surpresa com a rapidez do processo para a abertura da empresa. Foram seis meses de planejamento do negócio, porém, depois que ele estava idealizado, o processo ocorreu de forma extremamente rápida. “Passei um período planejando, criando a marca, a identidade visual e só decidi abrir, de fato, em fevereiro deste ano. Em poucos dias eu estava com todos os documentos necessários em mãos. Foi tudo muito rápido e sem burocracia”, comenta.

PORTAL DA RETOMADA

As modalidades oferecidas pela Prefeitura estão reunidas no portal Retomada Curitiba (https://retomada.curitiba.pr.gov.br/). São opções que vão desde facilitar o acesso ao crédito, acelerar e desburocratizar o processo de abertura de empresas, até a capacitação desses trabalhadores para se tornarem gestores de seus próprios negócios.

Lançado em agosto de 2020, o Programa de Retomada Econômica reúne um conjunto de ações para auxiliar atividades produtivas (principalmente as de pequeno porte) a atravessar a crise econômica causada pela Covid-19 e ajudar a manter empregos.

Espaço empreendedor

Espaços Empreendedor da Prefeitura oferecem atendimentos gratuitos presenciais para os microempreendedores individuais (MEIs). | Crédito: Ricardo Marajó/ SMCS

Quem precisa de algum tipo de orientação para abrir, regularizar ou formalizar um negócio pode recorrer aos Espaços Empreendedor da Prefeitura. Essas unidades oferecem atendimentos gratuitos presenciais para os microempreendedores individuais (MEIs), mas o serviço precisa ser agendado previamente pelo site (https://agendaonline.curitiba.pr.gov.br/#!/login ).

Os Espaços Empreendedor da Prefeitura estão localizados nas Ruas da Cidadania Boa Vista, Bairro Novo, Santa Felicidade, Boqueirão, Cajuru, Fazendinha/Portão, Pinheirinho, Tatuquara e na administração regional da CIC.

Além da formalização de MEIs, as unidades oferecem outros serviços gratuitos. A pessoa pode fazer o encerramento do MEI, a declaração anual e obter informações contábeis sobre a empresa, como débitos em aberto e formas de quitação.

NETWORKING

Yara Lúcia de Menezes Garcia e Cleber Lecheta Franchini da startup curitibana Okaut, que está no Worktiba Barigui, buscaram capacitação no Bom Negócio e estão usufruindo da rede de relacionamentos proporcionada pelo programa. | Crédito: Lucilia Guimarães/SMCS

Yara Lúcia de Menezes Garcia, 34 anos, que é uma das sócias da startup curitibana Okaut, passou os dois últimos criando as ferramentas necessárias para operacionalizar a startup, ao lado dos sócios Cléber Lecheta Franchini e Donggley Martins. A startup oferece um aplicativo destinado a “organizar” a vida das micro e pequenas empresas. Ou seja, numa mesma plataforma, o empresário consegue fazer o controle financeiro, cadastro digital de clientes, vitrine virtual, controle de estoque e outras necessidades específicas do seu negócio. No entanto, faltava a conexão com o público-alvo.

Depois dos sócios passarem por programas como o Bom Negócio, para aprofundar os conhecimentos na parte de gestão, a Okaut ingressou no Worktiba Barigui, um dos três coworkings públicos gratuitos do município. “Além de ser um espaço público é uma rede de trabalho colaborativo. A gente se conecta a outros empreendedores que podem se tornar parceiros de negócios”, relata Yara.

Veja algumas ações previstas no programa de retomada estão:

– Criação do Fundo de Aval Garantidor: R$ 10 milhões destinados a empreendedores, principalmente micro e pequenos a obter empréstimos, e que tem o potencial de gerar R$ 100 milhões em empréstimos a juros mais baixos graças a parcerias com Garantisul e cooperativas de crédito. Desde o lançamento do Fundo de Aval, cerca de R$ 11,2 milhões já foram viabilizados em empréstimos para quem quer empreender em Curitiba, já que o Fundo de Aval funciona como uma espécie de avalista.

– Capacitação empreendedora: A Prefeitura promove a capacitação para pequenos empreendedores a partir dos programas Bom Negócio e Empreendedora Curitibana. São cursos on-line e lives com especialistas em diversas áreas. Além disso, todos os meses acontecem apresentações de startups a investidores.

– Desburocratização na abertura de empresas: O empreendedor hoje encontra muito mais facilidade para abrir um negócio na cidade. Curitiba é a capital mais rápida para abertura de empresas no país. Além disso, houve a ampliação de 126% no número de atividades incluídas na lei de Liberdade Econômica, passando de 242 para 547 atualmente.