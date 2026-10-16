Obras dos Lotes 3.1 e 3.2 do Novo Inter 2 abrangem cerca de 11 quilômetros, criam novos binários e incluem infraestrutura para o transporte coletivo, acessibilidade e circulação de pedestres

Uma nova ligação sobre o Canal Belém e a requalificação de 15 ruas dos bairros Uberaba, Boqueirão e Hauer vão transformar a mobilidade em uma área de Curitiba que reúne milhares de moradias, comércios, serviços e importantes eixos de circulação. As obras integram os Lotes 3.1- Pacote 1 e 3.2 do Novo Inter 2.

Ao todo, são aproximadamente 11 quilômetros de intervenções, que incluem pavimentação, drenagem, calçadas acessíveis, iluminação, sinalização, paisagismo e infraestrutura destinada ao transporte coletivo.

O contrato tem valor de cerca de R$ 139 milhões em investimentos e integra o pacote de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com contrapartida do município. No total, o projeto do Novo Inter 2 terá US$ 133,4 milhões em investimentos, mais de R$ 660 milhões na cotação atual.

Nova conexão sobre o Canal Belém

A construção de nova ponte sobre o Canal Belém, ligando a Rua Guiroku Gastão Ayabe à Rua Alcino Guanabara, é uma das intervenções aguardadas há anos pela população. A estrutura terá 35 metros de comprimento e 16 metros de largura, além de calçadas e iluminação.

A nova travessia será integrada a uma reorganização da circulação viária no entorno. O projeto prevê um binário envolvendo as ruas Alcino Guanabara, Guiroku Gastão Ayabe e Flávio Mariano Ribas de um lado e José Rietmeyer e Dr. Júlio César Ribeiro de Souza de outro. Já as ruas Bartolomeu Lourenço de Gusmão e Carlos de Laet formarão outro binário.

Além disso, no Hauer, as intervenções também abrangem as ruas Professor João Soares Barcelos e Oliveira Viana, que integram outra reorganização da circulação prevista no projeto.



A nova configuração busca distribuir os fluxos entre diferentes vias e criar condições para a operação do Novo Inter 2, dentro da proposta de requalificação do eixo de transporte coletivo.

Vias contempladas

Rua Oliveira Viana

Rua Professor João Soares Barcelos

Rua Carlos de Laet

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão

Rua Coronel Francisco H. dos Santos

Rua José Rietmeyer

Rua Dr. Júlio César Ribeiro de Souza

Rua Flávio Mariano Ribas

Rua Guiroku Gastão Ayabe

Rua Alcino Guanabara

Rua Roberto Hauer

Rua Pedro Locatelli Junior

Rua Coronel José Carvalho de Oliveira

Rua Capitão Zeppin

Entorno da Estação Salgado Filho

Avenida Senador Salgado Filho

Fonte: Prefeitura de Curitiba.

Uma nova infraestrutura

Além das mudanças na circulação, as obras incluem intervenções que modificam a infraestrutura urbana ao longo dos trechos contemplados.

No Lote 3.2, é contemplado pouco mais de oito quilômetros de pavimentação e 16 quilômetros de calçadas acessíveis. O Lote 3.1 acrescenta cerca de 3,1 quilômetros de pavimentação e 6,2 quilômetros de calçadas.

Em vias com maior circulação de veículos e transporte coletivo, como Alcino Guanabara, Guiroku Gastão Ayabe, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, Carlos de Laet e Flávio Mariano Ribas, está prevista a utilização de pavimento de concreto, de maior resistência.

Também fazem parte do conjunto de intervenções melhorias voltadas ao transporte coletivo, com implantação de infraestrutura para faixas exclusivas destinadas aos ônibus da Linha Direta.

Impacto sobre comércio e serviços

A intervenção alcança uma área com atividade econômica diversificada. Levantamento apresentado pela Prefeitura antes do início das obras identificou aproximadamente 1,3 mil atividades comerciais de diferentes portes diretamente relacionadas aos trechos contemplados.

A melhoria da infraestrutura viária e das condições de circulação envolve não apenas os deslocamentos de veículos e ônibus, mas também o acesso de pedestres aos estabelecimentos. A implantação de calçadas acessíveis, a reorganização do tráfego e a melhoria da iluminação integram esse conjunto de mudanças no espaço urbano.

Obras avançam em diferentes frentes

Em julho, a Prefeitura informou que os Lotes 3.1 e 3.2 haviam atingido 50% de execução. Desde então as obras avançaram, com as frentes de trabalho em diferentes pontos.

Em agosto, a Rua José Rietmeyer recebeu serviços de drenagem, calçamento, paisagismo, fibra óptica e escavações, com previsão de intervenções até janeiro de 2027. Em setembro, houve nova intervenção de trecho da Rua Professor João Soares Barcelos para serviços relacionados à obra, incluindo escavação e pavimentação.

O contrato tem prazo de 18 meses a partir da Ordem de Serviço. A conclusão do conjunto deverá consolidar uma nova configuração viária na região.

Projeto do Novo Inter 2 abrange 28 bairros

Os Lotes 3.1 e 3.2 fazem parte de um projeto mais amplo de requalificação dos corredores das linhas Inter 2 e Interbairros II. Em toda a intervenção, o Novo Inter 2 prevê obras em mais de 38 quilômetros de vias, abrangendo 28 bairros e um sistema de transporte que atende aproximadamente 181 mil passageiros por dia.

O projeto combina intervenções viárias e melhorias para o transporte coletivo ao longo de todo o percurso, com adequações destinadas a aumentar a capacidade e melhorar as condições de circulação.