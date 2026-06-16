Maior projeto de mobilidade em execução no município alia requalificação viária, pavimento em concreto, acessibilidade, ciclomobilidade e infraestrutura para ônibus elétricos

Com obras distribuídas ao longo de 38 quilômetros e impacto direto em 28 bairros, o Novo Inter 2 avança como uma das maiores transformações urbanas na capital do Paraná. O projeto faz parte do PRO Curitiba, maior programa de revitalização e obras da história da cidade, lançado em 2025.

As intervenções se espalham por importantes corredores urbanos, alterando a paisagem, reorganizando o trânsito e modernizando parte importante da infraestrutura municipal.

Mais do que uma obra de mobilidade, o Novo Inter 2 foi concebido para ampliar a capacidade do transporte coletivo, reduzir o tempo de deslocamento, melhorando a qualidade de vida dos usuários, além de preparar Curitiba para os desafios das próximas décadas.

Um novo corredor para uma nova realidade

O Inter 2 é uma das linhas mais importantes do sistema de transporte coletivo de Curitiba. Ligando diferentes regiões da cidade sem passar pela área central, o corredor atende milhares de passageiros diariamente e conecta bairros estratégicos da capital.

Com o crescimento urbano e o aumento da demanda por deslocamentos, o sistema passou a exigir uma reestruturação mais profunda.

Projeto do Novo Inter 2 prevê infraestrutura moderna, acessibilidade e preparação para a operação de ônibus elétricos, ampliando a capacidade e a eficiência do transporte coletivo de Curitiba.

O Novo Inter 2 surge justamente nesse contexto: aumentar a capacidade operacional, reduzir tempos de viagem e renovar a infraestrutura ao longo de todo o trajeto.

As intervenções estão distribuídas em diferentes lotes de obras e incluem requalificação de vias, novos binários, reorganização do trânsito, melhorias geométricas, sistemas de escoamento de águas pluviais, calçadas, paisagismo e modernização das estações de transporte coletivo.

Capacidade ampliada para acompanhar o crescimento da cidade

Um dos principais objetivos do projeto é ampliar o potencial de atendimento da linha. Com as intervenções, o sistema vai passar dos atuais 155 mil para até 181 mil passageiros transportados por dia.

A proposta é melhorar o desempenho operacional da linha mais movimentada da cidade, reduzindo gargalos e preparando o corredor para a demanda futura do transporte coletivo.

Além de atender um número maior de passageiros, o projeto busca tornar os deslocamentos mais rápidos e eficientes. E incentivar mais gente a deixar o carro e usar o transporte coletivo.

Mais velocidade e menos tempo perdido no trânsito

As obras do Novo Inter 2 incluem implantação de faixas exclusivas, reorganização de cruzamentos, criação de binários e eliminação de pontos de conflito no trânsito.

Na prática, isso deve aumentar a velocidade operacional dos ônibus e reduzir o tempo de deslocamento dos passageiros ao longo do corredor.

A reestruturação também busca melhorar a fluidez para motoristas, transporte de cargas e circulação urbana em diferentes regiões da cidade. Em muitos trechos, as obras incluem readequações viárias completas, com novas conexões e reorganização dos fluxos de veículos.

Conforto, acessibilidade e mobilidade integrada

O Novo Inter 2 também foi concebido para melhorar a experiência urbana de quem circula pela cidade. As obras incluem estações mais amplas, novas calçadas, acessibilidade universal, travessias iluminadas, paisagismo e implantação de estruturas voltadas à mobilidade ativa.

Ilustração da Estação Jardim das Américas, do Novo Inter 2. O projeto prevê estruturas mais amplas, acessíveis e integradas ao paisagismo urbano.

O projeto prevê integração com ciclovias e melhorias para pedestres, ampliando a segurança e o conforto de quem utiliza não apenas o transporte coletivo, mas também bicicleta ou faz deslocamentos a pé.

A proposta é transformar o corredor em um espaço urbano mais moderno, seguro e funcional.

Preparação para a era dos ônibus elétricos

Um dos diferenciais mais estratégicos do Novo Inter 2 é a preparação da infraestrutura para a eletromobilidade. O projeto foi desenvolvido para receber gradualmente uma nova geração de ônibus elétricos, alinhada ao processo de modernização do transporte coletivo de Curitiba.

Os veículos elétricos possuem maior peso devido aos conjuntos de baterias e exigem vias com estrutura mais robusta. É justamente nesse contexto que ganha destaque o uso crescente de pavimento de concreto nas canaletas e corredores exclusivos do projeto.

Traçado do Novo Inter 2 e ilustração do novo viaduto Curitiba–Pinhais, obra que integra a reestruturação dos corredores de transporte coletivo e a modernização da mobilidade urbana em Curitiba.

Além da maior durabilidade, o concreto oferece melhor desempenho para veículos articulados, biarticulados e elétricos, reduzindo deformações e necessidade de manutenção ao longo do tempo.

A modernização também inclui preparação para tecnologias de energia limpa e integração futura com sistemas voltados à mobilidade sustentável.

Sustentabilidade como parte da infraestrutura

O Novo Inter 2 também incorpora soluções ligadas à sustentabilidade urbana.

Além da preparação para ônibus de emissão zero, o projeto inclui qualificação dos espaços destinados aos pedestres, incentivo à mobilidade ativa (caminhar, andar de bicicleta, patins, skates ou patinetes) e melhorias urbanas distribuídas ao longo dos corredores.

A proposta é combinar eficiência operacional com redução de impactos ambientais, criando condições para os desafios urbanos das próximas décadas.

O projeto integra o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba e conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), dentro de uma estratégia voltada à modernização do transporte coletivo e à redução de emissões.

Obras que vão além do transporte coletivo

Embora o transporte público seja o eixo central do projeto, os impactos do Novo Inter 2 ultrapassam a mobilidade.

As intervenções promovem requalificação urbana em diferentes regiões da cidade, com melhorias viárias, qualificação dos espaços públicos e valorização da infraestrutura pública.

A dimensão das intervenções pode ser observada em trechos específicos do projeto. No eixo da Avenida Brasília, por exemplo, serão requalificadas 25 ruas, totalizando 8,8 quilômetros de vias nos bairros Capão Raso e Novo Mundo.

Outro exemplo está na região do Xaxim, com a ampliação do Viaduto Francisco Derosso, o que permitirá a implantação de uma nova estação de integração, conectando o Inter 2, o Interbairros II e a Linha Verde.

No Santa Quitéria, a atual estação será convertida em terminal de integração, reorganizando a operação de seis linhas alimentadoras e ampliando a conexão com os principais eixos do transporte coletivo.

Por atravessar 28 bairros, as obras do projeto impactam diretamente o cotidiano de moradores, comerciantes, trabalhadores e motoristas. A área de influência estimada das intervenções é de 580 mil moradores.

Uma infraestrutura pensada para as próximas décadas

O volume de obras naturalmente provoca alterações temporárias na rotina da cidade. Mudanças no trânsito, desvios e intervenções fazem parte de um processo amplo de transformação urbana.

Mas a proposta do Novo Inter 2 vai além das entregas imediatas.

Ao reunir mais espaço para o crescimento da demanda, corredores mais rápidos, acessibilidade, integração urbana, pavimento de maior durabilidade e preparação para ônibus elétricos, o Novo Inter 2 representa uma das principais apostas da cidade para a mobilidade das próximas décadas.

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