Fundado em 2017, o projeto Maestro da Bola, do pentacampeão mundial de futebol Ricardinho segue fazendo a sua parte em prol de crianças e adolescentes de escolas públicas de Curitiba. Apesar de não ter a possibilidade do abraço em tempos de pandemia do novo coronavírus, os voluntários da associação prometem dedicar ótimos momentos na tradicional festa de fim de ano.

Desta vez, o palco vai ser os 13 núcleos de atendimento do projeto a partir da próxima semana. É uma ponta de esperança para todos os envolvidos em um ano em que a bola ficou parada e a rede não balançou.

O Maestro da Bola é um projeto social que busca dar condições igualitárias utilizando o esporte como ferramenta. O lado econômico, gênero e físico não entra em quadra. São oferecidas aulas gratuitas de futebol/futsal a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos matriculados na rede pública de ensino que podem encontrar na atividade física motivos para um caminho correto para a fase adulta.

Renata Pozzi, 37 anos, irmã mais nova do craque curitibano, é uma das pessoas responsáveis pela administração do projeto. “Depois que o Ricardinho parou de jogar, a família pensou em uma forma de contribuição para a sociedade, especialmente a de Curitiba. O esporte deu tanta alegria para a gente que escolhemos manter este propósito. É recompensador saber que de alguma forma estamos colaborando e os resultados apareceram rapidamente”, disse Renata.

É Campeão!

Projeto ajuda centenas de crianças. Foto tirada antes da pandemia. Arquivo Pessoal

Atualmente, o projeto Maestro da Bola atende 1500 crianças e adolescentes. Com a prática esportiva, equipes se formam para participar de competições nacionais, estaduais ou municipais. Um dos grandes exemplos de dedicação ao esporte é o time de futsal na modalidade Fut 5 para deficientes visuais. O time faturou ano passado o Campeonato Brasileiro da Série B e garantiu acesso a elite. Em 2020, o Maestro já ficou em terceiro lugar na Super Copa, uma espécie de Copa do Brasil.

Thiago Astor Ribeiro, 26 anos, é auxiliar técnico da equipe de Fut 5 e coordenador técnico do projeto Maestro da Bola. Formado em Educação Física, pensou em seguir carreira no esporte de alto rendimento como o futebol. Ao entrar na associação em março de 2019, descobriu que poderia unir o estudo universitário com o voluntariado. “Quando fiz Educação Física pensei no esporte no alto rendimento, mas percebi que poderia usar contribuir com a sociedade de alguma forma. Ajudar alguém é um combustível diário e tenho muita alegria de fazer parte deste time vencedor”, comentou Thiago.

Festa fim do ano

Foto tirada antes da pandemia. Arquivo Pessoal

Apesar da pandemia, o Maestro da Bola vai manter a tradição dos últimos anos de entregar brinquedos e alimentos. Em virtude da doença, máscaras de proteção e sabonetes já foram entregues às famílias cadastradas no projeto. Ao todo, serão 2.626 kg de alimentos, 970 litros de leite, 864 kg de bolachas, 864 kg de achocolatado, 800 barras de chocolate, roupas e materiais esportivos como chuteiras, camisas e calções serão doadas.

No entanto, a festa que acontecia no Ginásio do Tarumã não vai ocorrer para evitar aglomerações. “A festa é a cereja do bolo, mas conversamos com os pais e decidimos fazer a entrega dos lanches e do brinquedo de uma maneira segura. Iremos atender quatro crianças com seu responsável a cada 10 minutos nos núcleos. Foi um ano complicado, mas não poderíamos deixar de passar a mensagem de esperança”, ressaltou Renata.

Com a pandemia, as crianças ficaram afastadas uma das outras e as atividades esportivas foram cortadas. Apesar disto, a direção enviava tarefas e desafios por mensagens de WhatsApp para os alunos. Os pais aprovaram a iniciativa, mas a interação e socialização ficaram em segundo plano. “Sem o esporte, as crianças ficam sem socialização e acabam ficando ansiosas. A festa é até um respiro para este momento e recompensador’, completou a irmã do Ricardinho.

Confira as datas das entregas dos kits

Uberaba – 07/12 – Manhã: 42 kits

Vila Torres – 07/12 – Tarde: 21 kits

Boqueirão – 08/12 – Manhã: 57 kits

Pinheirinho – 08/12- Tarde: 32 kits

Boa Vista – 09/12 – Manhã: Kits a confirmar

CIC – 09/12 – Tarde: Kits a confirmar

Caximba/Campo de Santana – 10/12 – Manhã/Tarde 40/9 kits

Fazendinha – 12/12 – Manhã e tarde: 133 kits

Santa Felicidade – 14/12 -Manhã: 43 kits

Santa Felicidade – 15/12 Manhã: 61 kits

Bairro Novo – 16/12 Manhã e tarde 85 kits

Sitio Cercado – 17/12 Manhã e tarde 97 kits

Tatuquara – 19/12 Manhã e Tarde 250 kits