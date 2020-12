“Uma pessoa incrível”. Assim é descrito o Ronaldo José da Silva, 62 anos, que sofre da Síndrome de Joseph-Machado desde os 35 anos, um transtorno neurológico degenerativo progressivo que causa perda da coordenação motora, da fala e da visão. Por causa do problema de saúde, ele mora do Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, onde chegou recentemente, encaminhado pela Fundação de Ação Social de Curitiba (FAS).

Já ao chegar, ganhou a simpatia da equipe, principalmente quando contou seu sonho: uma cadeira de rodas motorizada. O idoso espera ganhar o equipamento neste Natal. Para isso, deixou uma cartinha para o Papai Noel na lista desejos que o Recanto do Tarumã abriu em seu site e redes sociais. A campanha se chama “Adote um bom velhinho 2020”. A cadeira de rodas custa cerca de R$ 9 mil e o lar espera doações para dar essa alegria ao novo morador.

Todos os idosos que são atendidos no lar chegam por meio do poder público estadual ou municipal. Atualmente, são 92 idosos do sexo masculino sendo atendidos pela instituição, que é mantida por uma associação civil, filantrópica, sem fins econômicos chamada Socorro aos Necessitados e fundada em 1921. São homens que não possuem condições de manutenção da própria sobrevivência ou que apresentam vulnerabilidade familiar. A história do Ronaldo José se soma a de todos os outros atendidos no local, mas neste ano, a dele comoveu por causa do seu jeito de ser.

“Ele é muito guerreiro e feliz, mesmo com tudo isso”, conta a Jaqueline Kolberg, responsável pela área de marketing da Socorro aos Necessitados. De acordo com ela, quando a doença começou ele foi perdendo os movimentos das pernas. “Passou a usar bengala, foi para o andador e, ao fim, se rastejava no chão ou apoiado nas paredes para se locomover de um cômodo ao outro”.

Foto: Gerson Klaina

A Jaqueline Kolberg conta que o Ronaldo possuía uma cadeira de rodas tradicional, doada, mas não tinha forças para se sentar sozinho. “Tampouco para empurrar as rodas com as mãos, pois sua coordenação motora já estava afetando os membros superiores. A doença é degenerativa do sistema motor. Está afetando a fala já. Mas ele é super consciente de tudo. Não há perda da capacidade cognitiva”, explica.

Antes de adoecer, Ronaldo José trabalhava no conserto de lentes em uma ótica. Morava sozinho, era independente, gostava de dançar, tocar instrumentos musicais. “Hoje, ainda gosta de caça-palavras, palavras cruzadas e é torcedor do Cruzeiro Esporte Clube”, revela a Jaqueline Kolberg, que não sabe se há alguma relação especial de Ronaldo com Minas Gerais.

Segundo o Recanto do Tarumã, a escolha por contar a história do Ronaldo José nesta campanha de Natal foi unânime. “O motivo é que todos adoram ele de verdade. Ele é muito querido. Por todo o sofrimento que essa condição passa a ele, o Ronaldo merece ter uma condição digna e confortável para passar o resto dos seus dias”, ressalta a Jaqueline Kolberg. Conforme ela explica, o Ronaldo José é um idoso alto e a cadeira precisa ser de um tamanho adequado a seu porte. “Quando o pessoal da equipe multidisciplinar me relatou o caso, fiquei comovida. Com a oportunidade da comunidade presentear nossos idosos como faz todos os anos, resolvemos tentar esse pedido especial”.

A instituição também informa que passou por um ano difícil devido a pandemia de coronavírus (covid-19). Os idosos são do grupo de risco e não podem receber visitas de voluntários ou familiares. A reportagem cumpriu todos os protocolos de segurança sanitária para fotografar o Ronaldo José. Inclusive, a reportagem textual foi realizada por telefone e somente o fotógrafo se deslocou até o lar. O idoso foi acompanhado por uma responsável e o espaço das fotos era em local aberto.

Campanha de Natal

Lar Recanto do Tarumã

Quem quiser participar do natal da Socorro aos Necessitados, pode entrar em contato com o Recanto do Tarumã por meio do telefone celular (41) 98898-2384, que também possui WhatsApp. Além dos itens da lista de presente dos idosos, a Socorro aos Necessitados aceita doações de alimentos para elaboração da ceia de natal e itens de higiene pessoal, roupas e eletrônicos.

As fotos dos idosos e os respectivos pedidos podem ser acessados nas redes sociais da instituição pelo link do Facebook.

Este ano, por conta da pandemia, os donativos poderão ser entregues na portaria da instituição, localizada à Rua Konrad Adenauer, 576, no Tarumã. A Socorro aos Necessitados completa 100 anos em 2021. Para celebrar a data, também está aberto um projeto de captação de recursos para a construção de uma nova unidade que prevê atender 650 pessoas (idosos e crianças). Para saber mais, acesse o site da instituição.