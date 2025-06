Colocando na ponta do lápis, andar de ônibus é a forma mais econômica de se deslocar na cidade e te permite fugir do estresse e ainda ajudar o meio ambiente

Andar de ônibus é uma escolha ainda mais inteligente quando se pensa no impacto da mobilidade na sociedade. Um passageiro utilizando transporte público gera oito vezes menos emissões de CO2 do que aquele que se desloca de carro. Em um momento no qual a sociedade busca meios de ser mais sustentável e reduzir seus custos de deslocamento, substituir o carro pelo transporte coletivo é a melhor decisão.

Além de ser mais econômico e ambientalmente correto, o ônibus também é o meio de deslocamento mais seguro na cidade, conforme estudos realizados pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). Baseado nesses números, um passageiro tem 62 vezes menos chances de sofrer um acidente severo na comparação com o carro e 112 vezes menos do que nos deslocamentos de moto pelas principais cidades do país.

A segurança nas viagens é essencial em nosso país, pois temos um dos trânsitos mais violentos do planeta, de acordo com o Ipea. Além de mais segurança, estar no transporte coletivo e não dirigindo é uma maneira de tirar melhor proveito do tempo. É possível utilizar esse período para colocar a leitura em dia, curtir o podcast preferido e até bater um papo com os amigos.

“O ônibus é o meio de transporte mais seguro, econômico e socialmente saudável, já que é oito vezes menos poluente do que o carro. Uma cidade que não prioriza o ônibus ficará cada vez mais congestionada e deteriorará a qualidade de vida dos seus cidadãos”, afirma Ayrton Amaral Filho, CEO da Metrocard.

O transporte público é significativamente mais barato do que ter um veículo individual próprio – inclusive as motocicletas. É o que mostra a Confederação Nacional do Transporte, em uma pesquisa realizada em todo o país. O ônibus custa, por dia, um terço do que seria gasto com um carro – e é mais de 10% mais barato do que uma motocicleta.

“Além de seguro e sustentável, o transporte coletivo é também mais barato. Destaca-se, ainda, que, nesta análise da CNT, não está englobado o custo intangível de viajar com segurança”, afirma o CEO da Metrocard.

Que tal programar sua viagem?

Programar a viagem é uma forma de ganhar tempo, pois reduz o tempo de espera no embarque. Isso é possível quando há um sistema de localização em tempo real dos ônibus – exatamente como funciona no transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, por meio do aplicativo da Metrocard. Com ele, o passageiro consegue se organizar e diminuir o tempo de espera.

No Metrocard App, é possível saber a localização exata do ônibus e o horário de chegada no ponto, permitindo ao usuário aproveitar melhor o seu tempo, dedicando-o a outras atividades mais produtivas. O aplicativo oferece informações precisas e em tempo real sobre o tempo de chegada do ônibus em cada um dos 7 mil pontos de parada da Região Metropolitana de Curitiba.

O aplicativo não se limita a monitorar os veículos: ele também oferece diversas facilidades, como verificar o saldo e o histórico de uso do Cartão Metrocard, planejar trajetos, localizar pontos de recarga e atendimento, além de permitir a compra de créditos via Pix. Os passageiros também recebem alertas e mensagens em caso de mudanças na programação das linhas ou ocorrências que interfiram na rota, como congestionamentos, obras e eventos.

A importância da prioridade para o ônibus

O bom desempenho do transporte depende também da melhoria da infraestrutura, especialmente a construção de faixas exclusivas para o deslocamento do transporte coletivo. Atualmente, o Brasil conta com quase 5 mil quilômetros de vias específicas para ônibus, segundo a NTU. Esses espaços asseguram que o transporte coletivo possa andar com mais velocidade do que os veículos individuais, especialmente nos horários de pico das cidades.

“Ônibus novos, wi-fi e investimentos em conveniência para o pagamento são importantes e um forte atrativo para o transporte coletivo. Mas a prioridade para o ônibus permite que ele se desloque mais rápido do que o carro, tornando-se o principal atrativo para fazer com que uma pessoa deixe o carro para usar o transporte coletivo”, ressalta Amaral Filho.

Na prática, andar bem e com segurança, pagar menos e fazer a sua parte por um futuro melhor anda de mãos dadas com o deslocamento por meio de transporte coletivo. Seja para economizar, evitar o estresse do trânsito ou contribuir para um ambiente mais sustentável, o ônibus é a sua melhor escolha. Então, da próxima vez que for sair, pense diferente e no que importa: vá de ônibus!

