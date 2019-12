É dentro do busão que a gente passa boa parte de nossas vidas e vive as mais variadas situações e […]

É dentro do busão que a gente passa boa parte de nossas vidas e vive as mais variadas situações e vive os mais surpreendentes sentimentos. As risadas com um amigo, a reflexão de um bom livro, o descanso de um cochilo e até o despertar de uma grande paixão. A Tribuna do Paraná, a Metrocard, Tesão Piá e o Histórias de Busão apresentam: “Uma história engraxada“.

Baseada em fatos reais, ela conta a tentativa de flerte de Anderson com una menina desconhecida dentro do ônibus. Divirta-se com o desfecho inusitado dessa historinha.

