A Metrocard acompanha a evolução da mobilidade com soluções que deixam o dia a dia de quem usa transporte público […]

A Metrocard acompanha a evolução da mobilidade com soluções que deixam o dia a dia de quem usa transporte público muito mais simples, sem deixar de lado a praticidade e a agilidade que sempre fizeram parte da rotina dos passageiros.

Hoje, quem prefere o cartão físico continua contando com a facilidade de sempre. Mas a tecnologia também trouxe novas formas de embarcar:

pagamento por aproximação pelo celular com cartão cadastrado na Carteira Google ou Apple Pay

QR Code gerado pela Carteira Google

recarga via Pix pelo aplicativo da Metrocard

Tudo isso para deixar a rotina de quem usa transporte público ainda mais simples.

Tecnologia que facilita de verdade

A ideia é usar a tecnologia para tornar o transporte mais fácil e acessível para todos os perfis de passageiros, desde quem prefere as formas mais tradicionais até quem já resolveu tudo pelo celular.

Sem filas.

Sem complicação.

Sem perder tempo.

Mais praticidade para quem está sempre em movimento.

Assista ao vídeo

Dê o play e descubra como muita coisa mudou na hora de embarcar e como a tecnologia transformou a experiência de quem usa transporte público todos os dias.

Metrocard.

Facilitando o dia a dia de quem está sempre em movimento.