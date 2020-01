Está no ar o segundo episódio da série Mitos e Verdades do programa Move Metrocard. Você já parou para pensar […]

Está no ar o segundo episódio da série Mitos e Verdades do programa Move Metrocard. Você já parou para pensar como os congestionamentos seriam impactados se fossem implantadas mais faixas exclusivas de ônibus? Então fique por dentro do transporte público.

ALERTA DE SPOILER: a resposta poderia impactar até no valor da passagem. Assista!

