Mesmo com um pouco de receio no começo, a pequena Lívia logo se rendeu ao carisma da Capitana, mascote da Metrocard. A família, que fazia uma rápida integração no Terminal de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, foi surpreendida pela aparição inesperada da personagem enquanto aproveitava uma pausa para um café.

A manhã deste domingo (12/10), Dia das Crianças, ganhou um clima de festa. A Metrocard promoveu uma ação especial no terminal, transformando o ponto de integração em um espaço de brincadeiras e alegria. Além de conhecer a Capitana, quem passava pelo local pôde se divertir com o Esquadrão, tirar fotos, ganhar brindes e saborear pipoca e algodão doce gratuitos.

Bastou a mascote acenar e dar os primeiros passos pelo local para o susto virar encanto — e a tímida Lívia abrir um sorriso. Mas não foi só ela. De longe, passageiros de todas as idades deixavam o fluxo de lado para registrar o momento com a capivara gigante que desfilava pelo terminal. Teve selfie, abraço e até dancinha improvisada ao lado das crianças.

Metrocard leva ação de Dia das Crianças para Fazenda Rio Grande. Foto: Julia Moreira/Tribuna do Paraná.

Segundo Marco Aurélio Gomes, coordenador de operações da Metrocard, a iniciativa busca incentivar o clima festivo. “A ação é voltada a aproximar os clientes da marca, especialmente as crianças. Por isso, trazemos também o Esquadrão da Capitana, que é sucesso entre elas”, explicou.

E é sucesso mesmo. Motoristas, cobradores e passageiros se juntaram para acompanhar o passeio da mascote, que distribuiu simpatia por onde passou.

Confira, abaixo, como foi a reação da criançada ao ser surpreendida pela Capitana.