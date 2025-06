Somos o primeiro sistema de transporte público do Brasil a integrar a Carteira Google! Agora é só gerar o QR Code no celular e embarcar.

Atenção, passageiros da Metrocard: chegou uma novidade que vai facilitar (e muito!) a rotina de quem usa transporte coletivo. A Metrocard é o primeiro sistema de transporte público do Brasil a entrar na Carteira Google. Isso mesmo! Agora dá pra gerar o QR Code direto no celular e usar pra pagar a passagem nos ônibus da Região Metropolitana de Curitiba.

Sem cartão físico, sem precisar de dinheiro no bolso, sem complicação. É só abrir a Carteira Google no celular Android, buscar por “Metrocard” ou “Curitiba”, ativar e pronto: o QR Code aparece na tela, e o embarque fica muito mais simples.

A Carteira Google é gratuita, segura e super fácil de usar. Além de guardar cartões, ingressos e outros documentos, agora também armazena a Metrocard. Mais um passo pra deixar o transporte público ainda mais moderno, ágil e conectado com o dia a dia do curitibano.

Segundo Ayrton Amaral Filho, CEO da Metrocard: “A integração com a Carteira Google é um marco no transporte coletivo. Somos pioneiros no Brasil, e essa novidade chega pra oferecer mais praticidade, inovação e liberdade de escolha pros nossos usuários.”.

Confira o passo a passo e veja como é fácil ativar a função e começar a usar a Metrocard direto do celular: Acesse Carteira Google no seu celular. Escolha a opção “Cartão de transporte público”. Gere um QR Code, preencha os dados necessários, faça o pagamento por Pix e adicione o ticket na sua Carteira. Depois, é só aproximar o celular na parte inferior do validador do ônibus para fazer a leitura da sua passagem.

Atualize seu app, busque por “Metrocard” ou por “Curitiba” na Carteira Google e experimente essa nova forma de embarcar. Porque a praticidade também viaja com você!

> Baixe também o Metrocard App.