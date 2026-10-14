Para celebrar o Dia das Crianças, a Metrocard promoveu uma ação especial em Colombo

O Dia das Crianças foi marcado por histórias, sorrisos e muita imaginação em Colombo! No último 12 de outubro, a Metrocard realizou a Contação de Histórias Metrokids, proporcionando um momento especial para os pequenos e suas famílias.

A ação aconteceu no bairro Mauá, onde um ônibus ganhou uma função diferente: em vez de transportar passageiros, abriu espaço para personagens, aventuras e boas histórias!

Durante a tarde, as crianças puderam mergulhar no universo da imaginação por meio de contos que também abordaram temas importantes do dia a dia, como o cuidado com o meio ambiente e o transporte coletivo, tudo de forma leve e divertida.

Mais do que uma atividade para celebrar a data, a iniciativa foi uma oportunidade de aproximar a Metrocard da comunidade e compartilhar momentos de alegria, criatividade e descobertas com a criançada.

Porque boas histórias também fazem parte do caminho!

Com a ação, a Metrocard reforça seu compromisso de estar presente na vida das pessoas, não apenas no transporte coletivo, mas também em iniciativas que valorizam a convivência e a comunidade.

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