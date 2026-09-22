A Metrocard convida a população a experimentar o transporte coletivo e descobrir que deixar o carro em casa pode ser uma boa escolha para muito mais do que um dia.

Tem dia que a gente vai de carro, tem dia que dá para ir de busão. E que tal dar uma chance ao transporte coletivo e descobrir como ele também pode fazer parte da sua rotina?

É com essa proposta que a Metrocard celebra o Dia do Transporte Coletivo, em 22 de setembro. A Capitana e os humoristas Cadu e Jéssica Scheffer, do Tesão Piá, estão de volta em uma nova aventura que promete boas risadas e uma reflexão sobre os nossos hábitos de mobilidade.

Com o conceito “Duas escolhas. Dois caminhos. O mesmo destino”, a ação convida a população a experimentar o ônibus e conhecer suas vantagens na prática. Afinal, não é preciso abrir mão do carro para descobrir que o transporte coletivo também pode ser uma boa alternativa para os deslocamentos do dia a dia.

E o convite não vale só para o dia 22, não! A ideia é experimentar e descobrir que o busão pode conquistar espaço na rotina.

Do volante para o busão: será que o Cadu se convence?

A Capitana mostra que, com um pouco de planejamento, é possível deixar o carro na garagem e seguir viagem de transporte coletivo. Enquanto isso, Cadu e Jéssica fazem o mesmo trajeto de carro.

Entre situações comuns do dia a dia e boas doses de humor, os personagens descobrem que existem diferentes maneiras de chegar ao mesmo destino. E olha que a Capitana nem precisa falar nada para passar o recado!

A história mostra que, dependendo do trajeto, trocar o volante pelo ônibus pode significar menos preocupações e mais tempo para aproveitar a viagem.

E parece que a experiência dá resultado: no dia seguinte, até o Cadu resolve aparecer no terminal sem carro!

Metrocard App: praticidade na palma da mão!

A tecnologia também entra nessa viagem. Com o Metrocard App, o passageiro pode planejar sua rota, consultar informações do trajeto e acompanhar a previsão de aproximação do ônibus.

O aplicativo ainda permite consultar o saldo e realizar recargas, facilitando a organização dos deslocamentos pelo transporte coletivo metropolitano.

Assim, dá para conferir as informações da viagem antes mesmo de sair de casa e embarcar com mais praticidade.

Uma experiência que pode virar hábito

Mais do que uma comemoração, o Dia do Transporte Coletivo é um convite para conhecer novas possibilidades de deslocamento.

Seja para trabalhar, estudar, passear ou resolver os compromissos do dia a dia, vale descobrir em quais trajetos o ônibus pode ser uma alternativa para a sua rotina.

A proposta da Metrocard é simples: incentivar as pessoas a experimentarem o transporte coletivo, conhecerem suas facilidades e perceberem que ele também pode fazer parte de suas escolhas.

O Dia do Transporte Coletivo é só o começo. O busão faz parte de muitos caminhos e pode fazer parte do seu também.

Para saber mais sobre as soluções da Metrocard, acesse cartaometrocard.com.br