Metrocard, a dupla de humoristas e a mascote Capitana embarcaram em uma viagem por Curitiba e RMC para mostrar que andar de ônibus é mais prático, barato e divertido.

Para comemorar o Dia Mundial Sem Carro, celebrado em 22 de setembro, a Metrocard promoveu mais um ano do seu “Dia do Transporte Coletivo”, e a festa foi garantida dentro do “busão”. Desta vez, a missão de provar que é possível resolver tudo usando apenas o transporte coletivo ficou com os comediantes Cadu e Jéssica Scheffer, do Tesão Piá, que contaram com a ajuda da Capitana, mascote da Metrocard.

O convite foi direto: “Sai desse carro e bora de busão!”. A dupla mostrou que, além de chegar rápido e em segurança, a viagem de ônibus é sem estresse, especialmente com os corredores exclusivos. A praticidade começou antes mesmo do embarque, com Jéssica mostrando como recarregou o cartão rapidamente pelo aplicativo da Metrocard.

Durante o trajeto, os passageiros foram surpreendidos com um “serviço de bordo” especial, com lanches distribuídos pela equipe. “Andar de busão, economizar e ainda sair com a lancheira cheia”, brincou Cadu. A interação com o público tornou o dia uma verdadeira celebração da mobilidade coletiva. “Aqui todo mundo embarca igual, mas sai felizão”, completou Jéssica.

Aplicativo na mão e coxinha no terminal

A tecnologia foi uma grande aliada no rolê. Cadu e Jéssica mostraram como o aplicativo da Metrocard facilita a vida, permitindo consultar horários, pontos de parada e planejar as melhores rotas em toda a região metropolitana. Além da praticidade, a economia foi um ponto alto. “Com a Metrocard vai sobrar um dinheirinho. Dá até para comprar uma coxinha aqui no terminal”, disse Jéssica.

Ao final do dia, a missão foi cumprida com sucesso, provando que o transporte coletivo é mais seguro, mais barato e mais prático. A ação reforça que escolher o ônibus ajuda a transformar a cidade, tornando o trânsito mais seguro e a mobilidade mais sustentável.