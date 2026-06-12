Ação gratuita terá desafio de futebol, distribuição de chaveiros exclusivos da capivarinha Metrokids e a presença da Capitana para fotos com o público

Quem tem crianças em casa sabe como qualquer passeio diferente pode transformar o dia. E no próximo dia 20 de junho, uma parada no Terminal Afonso Pena pode virar uma pequena aventura para os pequenos.

Entrando no clima da Copa, a Metrocard preparou uma ação especial voltada para famílias e passageiros que passarem pelo local. A programação inclui um desafio de futebol, distribuição de brindes e a presença da Capitana, a simpática capivara que se tornou uma das personagens mais queridas da Metrokids.

A proposta é simples: transformar um espaço normalmente associado à correria do dia a dia em um ambiente de diversão e interação para pais, filhos e responsáveis.

Futebol, brincadeira e uma lembrança para levar para casa

A principal atração será um desafio de pontaria inspirado no universo do futebol.



Quem acertar o gol ganha um chaveiro exclusivo da capivarinha Metrokids, criado especialmente para a ação.

A brincadeira foi pensada para envolver crianças de diferentes idades e criar um momento de descontração em meio à rotina dos passageiros que circulam diariamente pelo terminal.



Mas não é só o desafio que promete atrair os pequenos.

Hora da foto com a Capitana

A presença da Capitana deve ser um dos momentos mais aguardados da ação.



A personagem estará no local para tirar fotos, interagir com as crianças e participar das brincadeiras ao longo do evento.

Para muitos pequenos fãs de capivaras, que já se transformaram em símbolo não oficial de Curitiba e Região Metropolitana, será uma oportunidade de registrar o encontro e levar uma lembrança especial para casa.

A expectativa é que famílias aproveitem a ocasião para fazer fotos, gravar vídeos e compartilhar o momento nas redes sociais.

Uma pausa divertida na rotina

A iniciativa faz parte das ações da Metrocard voltadas ao relacionamento com os passageiros e à criação de experiências positivas nos espaços de circulação da Região Metropolitana.

Em uma época em que o futebol volta a mobilizar crianças e adultos, a ação aproveita esse clima para criar uma atividade simples, gratuita e divertida!!

Serviço

Ação Metrokids – Clima de Copa

📅 20 de junho

📍 Terminal Afonso Pena

Avenida Rui Barbosa, 4890

São José dos Pinhais – PR

🕙 Das 10h às 14h (os brindes são limitados)

⚽ Desafio de futebol

🎁 Quem acertar o gol ganha um chaveiro exclusivo da capivarinha Metrokids

📸 Presença da Capitana para fotos e interação com o público