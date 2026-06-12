Ação gratuita terá desafio de futebol, distribuição de chaveiros exclusivos da capivarinha Metrokids e a presença da Capitana para fotos com o público
Quem tem crianças em casa sabe como qualquer passeio diferente pode transformar o dia. E no próximo dia 20 de junho, uma parada no Terminal Afonso Pena pode virar uma pequena aventura para os pequenos.
Entrando no clima da Copa, a Metrocard preparou uma ação especial voltada para famílias e passageiros que passarem pelo local. A programação inclui um desafio de futebol, distribuição de brindes e a presença da Capitana, a simpática capivara que se tornou uma das personagens mais queridas da Metrokids.
A proposta é simples: transformar um espaço normalmente associado à correria do dia a dia em um ambiente de diversão e interação para pais, filhos e responsáveis.
Futebol, brincadeira e uma lembrança para levar para casa
A principal atração será um desafio de pontaria inspirado no universo do futebol.
Quem acertar o gol ganha um chaveiro exclusivo da capivarinha Metrokids, criado especialmente para a ação.
A brincadeira foi pensada para envolver crianças de diferentes idades e criar um momento de descontração em meio à rotina dos passageiros que circulam diariamente pelo terminal.
Mas não é só o desafio que promete atrair os pequenos.
Hora da foto com a Capitana
A presença da Capitana deve ser um dos momentos mais aguardados da ação.
A personagem estará no local para tirar fotos, interagir com as crianças e participar das brincadeiras ao longo do evento.
Para muitos pequenos fãs de capivaras, que já se transformaram em símbolo não oficial de Curitiba e Região Metropolitana, será uma oportunidade de registrar o encontro e levar uma lembrança especial para casa.
A expectativa é que famílias aproveitem a ocasião para fazer fotos, gravar vídeos e compartilhar o momento nas redes sociais.
Uma pausa divertida na rotina
A iniciativa faz parte das ações da Metrocard voltadas ao relacionamento com os passageiros e à criação de experiências positivas nos espaços de circulação da Região Metropolitana.
Em uma época em que o futebol volta a mobilizar crianças e adultos, a ação aproveita esse clima para criar uma atividade simples, gratuita e divertida!!
Serviço
Ação Metrokids – Clima de Copa
📅 20 de junho
📍 Terminal Afonso Pena
Avenida Rui Barbosa, 4890
São José dos Pinhais – PR
🕙 Das 10h às 14h (os brindes são limitados)
⚽ Desafio de futebol
🎁 Quem acertar o gol ganha um chaveiro exclusivo da capivarinha Metrokids
📸 Presença da Capitana para fotos e interação com o público