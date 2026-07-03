Diversão garantida na Copa Metrokids

Desafio de futebol, fotos e brinde exclusivo movimentaram a manhã e transformaram o terminal em um espaço de acolhimento e interação para passageiros de todas as idades.

Quem passou pelo Terminal Afonso Pena, em São José dos Pinhais, no dia 20 de junho, encontrou um cenário diferente da rotina. Em meio ao embarque de passageiros, crianças, jovens e adultos participaram de um desafio de futebol, registraram fotos com a Capitana e entraram no clima da Copa Metrokids promovida pela Metrocard.

A proposta era simples: acertar o chute ao gol e garantir um chaveiro exclusivo da Metrokids. Enquanto isso, a Capitana circulava pelo terminal distribuindo abraços, posando para fotos e arrancando sorrisos de quem passava pelo local.

Nem mesmo o frio e a chuva diminuíram o entusiasmo do público. Segundo os organizadores, a participação superou as expectativas e os brindes preparados para a ação foram distribuídos rapidamente ao longo da manhã.

Muito além do desafio de futebol

O desafio de futebol atraiu participantes de todas as idades, mas a programação foi além da brincadeira. A Capitana recebeu dezenas de pedidos de fotos, cumprimentou passageiros e se tornou uma das principais atrações da manhã.

A interação aconteceu de forma natural. Crianças, famílias e até quem aguardava o ônibus aproveitou a oportunidade para participar e registrar o momento.

Aproximação com quem utiliza o transporte

Além dos momentos de diversão, a ação também aproximou a Metrocard de quem utiliza diariamente o transporte coletivo da Região Metropolitana. Durante o evento, colaboradores conversaram com passageiros, esclareceram dúvidas sobre os serviços e reforçaram os canais de atendimento.

Para a Metrocard, iniciativas como essa fazem parte da construção de uma experiência mais próxima e acolhedora para quem utiliza o transporte público, mostrando que a mobilidade também pode ser marcada por momentos de interação e boas lembranças.

Ao final da manhã, a sensação era de missão cumprida. Mais do que distribuir brindes ou promover um desafio, a iniciativa mostrou que pequenos gestos, um abraço, uma foto ou alguns minutos de diversão, também podem fazer parte da viagem.



