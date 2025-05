Maio Amarelo é mês de conscientização no trânsito — mas quem disse que não dá pra falar sério dando risada?

BETÃO, O ANJO DO BUSÃO, TÁ NA ÁREA!

A Metrocard, o grupo Tesão Piá e a Tribuna do Paraná se juntaram pra mostrar, com muito bom humor, que fazer a escolha certa no trânsito pode ser mais simples (e divertida) do que parece. No volante da zoeira, o Betão — nosso “anjo do busão” — tá pronto pra evitar ciladas, economizar uma grana e ainda curtir o rolê sem estresse.

🚨 Dirigir depois da cervejinha? Melhor rever a rota.

💰 Gasolina virando boleto mensal? Vem de transporte coletivo.

🌧 Moto na friaca curitibana? Nem pensar!

Dá o play nesse vídeo hilário e veja por que o caminho mais seguro e inteligente… é o do busão! 🎥👇