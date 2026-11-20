Com nova tela inicial, aplicativo reúne planejamento de viagens, previsão de chegada dos ônibus, consulta de saldo e recarga em um só lugar

Quem depende do transporte coletivo sabe que alguns minutos fazem diferença na rotina. Seja para descobrir qual ônibus pegar, conferir o horário da próxima linha ou consultar o saldo do cartão antes de sair de casa, ter essas informações à mão pode evitar correria e imprevistos.

E a partir desta sexta-feira, 20 de novembro, essa tarefa fica mais fácil para quem utiliza o aplicativo Metrocard. A plataforma ganha uma atualização importante, com uma nova tela inicial que reúne as principais informações e serviços do transporte público de maneira mais prática, rápida e intuitiva.

A novidade foi pensada para facilitar a vida dos passageiros da Região Metropolitana de Curitiba, especialmente daqueles que utilizam o transporte coletivo diariamente para trabalhar, estudar ou realizar outras atividades.

Com o conceito “Seu caminho ficou mais fácil”, a atualização permite encontrar as principais funcionalidades do aplicativo logo na abertura, sem precisar navegar por diferentes telas.

Qual ônibus pegar? Agora ficou mais fácil descobrir

Uma das principais novidades é o acesso direto ao planejador de viagens.

Logo na tela inicial, o passageiro encontra um campo de busca para informar aonde deseja ir. A partir daí, pode consultar as opções de trajeto e planejar seu deslocamento.

Para quem costuma fazer os mesmos percursos, o aplicativo também oferece a possibilidade de salvar endereços favoritos, como casa e trabalho.

Outra facilidade são as sugestões baseadas no histórico de buscas. Assim, os destinos consultados recentemente ficam mais acessíveis, evitando que o usuário precise digitar as mesmas informações todos os dias.

É uma mudança simples, mas que pode fazer diferença principalmente naqueles momentos em que o passageiro está com pressa.

Dá para saber quando o ônibus vai chegar?

Sim. E essa é outra novidade que promete ajudar quem utiliza o transporte coletivo.

A nova tela inicial identifica os pontos de parada próximos à localização do passageiro e apresenta informações sobre as linhas disponíveis e a previsão de chegada dos ônibus.

Na prática, isso significa que o usuário pode conferir as opções de embarque nas proximidades sem precisar procurar manualmente cada ponto no mapa.

O recurso facilita o planejamento do deslocamento e ajuda o passageiro a decidir quando sair de casa ou se dirigir ao ponto.

E quem já utiliza o mapa do aplicativo pode ficar tranquilo: a navegação completa em tempo real continua disponível. A atualização acrescenta uma nova forma de acessar as informações, sem eliminar essa funcionalidade.

Consulta de saldo e recarga também ficam mais acessíveis

Sabe aquela dúvida sobre quanto ainda tem de crédito no cartão de transporte?

Com a atualização, a consulta de saldo dos cartões vinculados ao usuário ganha destaque na tela inicial, permitindo verificar as informações de maneira mais rápida.

O acesso à recarga online também fica mais simples, com atalhos que direcionam o passageiro para a compra de créditos.

Além disso, funcionalidades como consulta de linhas, horários e pontos de parada passam a ficar reunidas em uma área de acesso rápido.

A proposta é reduzir o número de etapas necessárias para realizar tarefas comuns, tornando o aplicativo mais útil no dia a dia.

Mudou o trajeto do ônibus? O aplicativo também avisa

Outra novidade importante é o espaço dedicado a notícias, comunicados e alertas sobre o transporte coletivo.

A nova tela inicial poderá apresentar avisos sobre alterações de itinerários, interrupções de serviços e outras informações relevantes para os passageiros.

Os alertas também poderão considerar as linhas favoritas do usuário e os pontos de parada próximos, tornando a comunicação mais direcionada às necessidades de cada pessoa.

Com isso, o aplicativo passa a funcionar não apenas como uma ferramenta de consulta, mas também como um canal de informação para quem precisa se deslocar pela Região Metropolitana de Curitiba.

Mais praticidade para quem vive na correria

A atualização do app Metrocard acompanha uma necessidade cada vez mais presente na rotina dos passageiros: resolver tudo pelo celular, com rapidez e sem complicação.

Ao reunir planejamento de viagens, informações sobre ônibus, consulta de saldo, recarga e comunicados em uma única tela, a plataforma busca tornar a experiência de utilização do transporte coletivo mais simples e organizada.

Para a Metrocard, a novidade representa mais um passo na aproximação com os passageiros, oferecendo ferramentas digitais que ajudam a tornar os deslocamentos cotidianos mais práticos.

Afinal, quando o assunto é transporte público, ter a informação certa na hora certa pode fazer toda a diferença.

Seu caminho ficou mais fácil. Mais informação, mais praticidade e tudo na palma da mão.