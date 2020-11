O segmento de seminovos virou uma alternativa mais em conta para quem deseja trocar de carro ou colocar o primeiro carro na garagem. Mas, assim como nos usados, o consumidor precisa tomar alguns cuidados quanto à procedência, histórico do veículo, documentação, estado de conservação, quilometragem, entre outros. Isso garante um bom negócio e evita dor de cabeça depois.

Algumas lojas, por tradição, trabalham com um rígido controle de qualidade. Desta forma não decepcionam seus clientes e, principalmente, os mantêm fiéis à empresa para futuras aquisições e serviços. É o caso do Grupo Sulpar, que atende as marcas Toyota e Kia em Curitiba e Paranaguá. A empresa é uma das mais procuradas no comércio de seminovos.

E o principal motivo é a credibilidade conquistada ao longo de mais de 50 anos no mercado paranaense. “100% dos nossos seminovos passam por uma rigorosa etapa de vistoria mecânica e itens de desgaste natural para que o veículo seja entregue revisado para o novo proprietário”, salienta Gesiel Vieira, coordenador de Oficina da Sulpar Alto da XV.

Revisão de vários itens garante aprovação para o showroom

Quando o seminovo chega à loja, envolvido na negociação de um zero km ou mesmo de um outro seminovo, são verificados itens como pastilhas de freio, lubrificantes, filtros, suspensão e líquidos de arrefecimento, entre outros. “Tudo é revisado para que o seminovo seja aprovado e possa ser vendido com a garantia Sulpar”, acrescenta Gesiel.

É esse check list minucioso que vai apontar as peças e componentes que precisarão ser substituídos ou não. Caso o seminovo seja aprovado, ele irá para o showroom de uma das unidades Sulpar.

Gesiel Vieira, coordenador de Oficina da Sulpar Alto da XV.. Foto: Rodolfo Buhrer

O coordenador ressalta que, independentemente da marca do veículo que chega à concessionária, os principais itens de segurança devem estar em bom estado de conservação para que o carro seja revendido depois dentro da loja. Estamos falando de pneus, pastilhas de freio, discos de freio, alinhamento e balanceamento, mecânica em funcionamento etc.

Quilometragem baixa e histórico checado

Check list completo para garantir o bom estado de conservação do veículo. Foto: Rodolfo Buhrer

Uma das premissas para figurar na vitrine de seminovos da Sulpar é a quilometragem coerente com o ano do veículo. E, segundo Gesiel, boa parte do estoque multimarcas do grupo segue um “padrão” de baixa KM, estado de conservação e revisões em dia.

Tudo para que o veículo seja vendido com o maior cuidado possível ao próximo comprador. A Sulpar possui ainda um scanner para a verificação da quilometragem no velocímetro, se é real ou foi adulterada.

No site de seminovos da Sulpar. No filtro de pesquisa por quilometragem, o km máximo para consulta disponível no dia 17 de novembro era 58.724. Era possível encontrar também modelos com KM abaixo de 10 mil rodados.

Antes da negociação ser concretizada é puxado todo o histórico do veículo para consultar se não há restrições de venda, como, por exemplo, leilão, bloqueio judicial e pendência documental.

É feito uma perícia por uma empresa especializada, onde é consultado todo o histórico do veículo, dando total tranquilidade a quem for comprar, afirma Wilian Takenaka, gerente de Seminovos da Kia Sulpar. “A avaliação e a checagem criteriosa garantem que o veículo atenda os critérios adotados pelo grupo Sulpar como primordiais na hora de selecionar um veículo para o showroom”, reforça.

Transparência nas batidinhas e arranhões

É difícil um seminovo que não tenha riscos ou pequenas batidinhas. Muitas lojas optam por corrigir o estrago ou até mesmo camuflá-lo com retoque superficial.

Já a Sulpar tem uma cultura interna de deixar o veículo como está, indicando na carroceria com uma etiqueta quais reparos (martelinho ou pequeno amassado) necessitam ser realizados. “Dessa forma mostramos transparência absoluta na negociação e caso o cliente opte por fazer o serviço conosco, temos sim profissionais gabaritados para a realização”, destaca Luiz Carlos Júnior, gerente de Pós-venda da Toyota Sulpar Hauer.

Luiz Carlos Júnior, gerente de Pós-venda da Toyota Sulpar Hauer. Foto: Rodolfo Buhrer

Garantia estendida para seminovos

A garantia de um seminovo é três meses, como prevê o Código do Consumidor. Mas há opção da cobertura estendida, que prorroga por até dois anos, de acordo com a necessidade de cada cliente. O custo do serviço parte de R$ 900 (valor anual), com cobertura de motor e câmbio e no plano top, que acompanha a garantia de fábrica, a partir de R$ 1.500/ano.