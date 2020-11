Ter um carro na garagem é sinônimo de conforto, comodidade e, principalmente, de conquista. E os seminovos surgem como uma ótima alternativa para quem busca pagar menos, sem abrir mão do visual de novo e do bom estado de conservação. Afinal, nessa categoria estão automóveis com até quatro anos de uso, alguns deles ainda cobertos pela garantia de fábrica.

Boa parte das aquisições neste mercado é feita via financiamento, como acontece na compra do zero km e não há diferença nas taxas de juros mensais para carros a partir de 2018 em relação ao automóvel novo.

Além disso, o valor de um seminovo pode custar até 30% abaixo do que o seu equivalente zero. E ainda o cliente pagará menos pelo seguro e IPVA.

Planos flexíveis e até sem entrada

Pátio de seminovos da Toyota Sulpar, no bairro Hauer, em Curitiba. Foto: Rodolfo Bührer

Os planos e financiamento de seminovos estão mais flexíveis e vantajosos. Você pode escolher o valor da entrada e o número de parcelas da maneira que melhor couber no seu bolso.

“Só é preciso respeitar as condições de cada financeira e o ano do modelo escolhido. O mais comum é a entrada a partir de 30% do valor do veículo”, ressalta Tânia Macedo, gerente Comercial de Novos e Seminovos do Grupo Sulpar, que atende as marcas Toyota e Kia Motors em Curitiba e Paranaguá, com mais de 50 anos de mercado paranaense.

É claro que quanto mais caprichar no valor da entrada, mais suaves serão as prestações e menos juros incidirão sobre a operação. Como também é possível adiantar parcelas durante o contrato para diminuir o tempo de financiamento e, consequentemente, pagar menos juros no final.

“Sempre usamos o financiamento direto com o banco como alternativa. Isso permite antecipar as parcelas e amortizar juros e prazo”, salienta a gerente, que atua na loja do Alto da XV da concessionária Toyota Sulpar. Hoje, a concessionária pratica taxas de juros mensais a partir de 0,98%.

Em geral, não existe um valor mínimo padrão. Se o cliente preferir, é possível financiar 100% do seminovo, sem entrada. Mas isso vai depender de uma análise mais criteriosa na concessão do crédito e a tendência é de que os prazos sejam mais curtos.

Tânia Macedo, gerente Comercial de Novos e Seminovos do Grupo Sulpar.. Foto: Rodolfo Bührer

Bancos de montadoras agilizam o processo

Uma das vantagens em comprar seminovos em concessionárias é que elas têm a parceria de instituições financeiras, além dos próprios bancos de montadoras. Isso diminui bastante a burocracia para o cliente, agilizando a aprovação do crédito e a rápida entrega do veículo.

No Grupo Sulpar, por exemplo, os bancos Toyota e Kia permitem ao comprador incluir nas suas parcelas de financiamento os valores de acessórios, seguro do veículo e o gasto com despachante, explica Wilian Takenaka, gerente Comercial da Kia Sulpar, situada no bairro Rebouças, em Curitiba.

De acordo com ele, dessa maneira a pessoa não se descapitaliza e ainda sai da loja com o carro e tudo resolvido de forma conveniente.

Wilian informa ainda que o processo para requerer o financiamento é bastante simples. Basta apresentar a documentação pessoal (CNH ou RG e CPF), comprovantes de residência e renda, além do preenchimento de uma ficha cadastral.

Recompra garantida por no mínimo 80% do valor

Uma das modalidades que vem ganhando força no mercado de seminovos é recompra garantida oferecida pela concessionária. O consumidor tem assegurado a aquisição do seu veículo pela loja ao fim do financiamento.

No caso da Sulpar, a modalidade chama Ciclo Toyota e Kia Way e o valor pago é de no mínimo 80% sobre o valor médio de mercado. A quantia deve ser usada primeiramente para quitar a parcela residual do antigo financiamento e depois como parte do pagamento da nova compra.

“Adotamos as tabelas FIPE e Molicar, usadas também por bancos e seguradoras, como ferramenta de cotação do seminovo. Aplicamos o percentual de acordo com as condições do veículo, constatadas após avaliação e perícia”, informa Wilian Takenada.

Wilian Takenaka, gerente Comercial de Novos e Seminovos da Kia Sulpar. Foto: Rodolfo Bührer

Os critérios para a avaliação do usado levam em conta a quilometragem, estado geral (mecânica e lataria) e ausência de sinistros.

Detalhe é que a avaliação do usado também pode ser feita remotamente, pela internet, algo oportuno em época de pandemia.

O cliente Sulpar pode escolher o valor de entrada ou o período do ciclo, podendo variar entre 12 e 48 meses, e com parcelas até 40% menores em relação a um parcelamento tradicional.

Um serviço adicional disponível dentro do financiamento de seminovos é o refinanciamento do próprio veículo do cliente, no intuito de atender alguma necessidade financeira emergencial da pessoa.

“Como esse é um crédito com garantia, as taxas são muito mais vantajosas do que empréstimos tradicionais, sem garantia”, acrescenta Wilian.

Simulação com Corolla e Cerato

O Corolla, na geração antiga (esq.) e atual, é um dos modelos mais procurados no showroom de seminovos da Sulpar. Foto: Rodolfo Bührer

A troca frequente do seminovo pode ser uma opção vantajosa. Segundo a gerente Tânia Macedo, os modelos Toyota, por exemplo, têm uma desvalorização média anual de 8%, uma das mais baixas do mercado. Ou seja, o proprietário terá uma perda mínima na hora da troca.

O cliente nem precisa ir até a loja para saber quanto irá pagar de financiamento pelo modelo pretendido. Basta acessar o site da autorizadas, escolher o carro e enviar um formulário com as características para ser respondido pela equipe de atendimento da loja.

No site da Sulpar, por exemplo, você encontra um Corolla XEi 2.0 CVT 2020 nova geração, com baixa quilometragem, por R$ 109.900 à vista. Com 60% de entrada, financiamento em 36 meses a 0,98% de juro mensal, a parcela fica em R$ 1.544,94. A mesma versão intermediária zero km está tabelada em R$ 121.690 à vista.

Já o Corolla XEi 2.0 CVT 2019, da geração anterior, é vendido por R$ 89.900. Parcelado em 36 vezes a 0,98% a.m., com 60% de entrada, a prestação fica R$ 1.272,46.

O Cerato 1.6 SX 2017 automático na Kia Sulpar está por R$ 58.000. Com 60% de entrada e juro mensal de 1,08%, o restante pode ser dividido em 24 parcelas de R$ 1.202,96.