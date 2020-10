A compra de um carro muitas vezes está associada a um modelo zero km. O cheirinho de novo, a segurança de ser o primeiro dono e a possibilidade de financiar com taxas reduzidas levam para esse tipo de aquisição. No entanto se o consumidor avaliasse a opção do seminovo com dois a três anos de uso, veria que as vantagens são muitas, indo além das citadas acima.

Com a escolha feita numa concessionária, as chances de concretizar um bom negócio são ainda maiores. Há uma série de benefícios que tornará a compra mais confiável, reduzindo o risco de uma futura dor de cabeça.

Listamos as principais vantagens de visitar o showroom de seminovos na concessionária:

Flexibilidade e segurança na negociação

Quando se fala em seminovo, o preço é o fator determinante para a aquisição. E as autorizadas das marcas costumam ser mais flexíveis no momento da discussão quanto ao valor final do veículo comparado ao mercado.

Segundo Priscilla Polli Cardozo, gerente Comercial do Grupo Sulpar, concessionárias Toyota e Kia em Curitiba, a empresa trabalha com condições de negociações personalizadas conforme a necessidade do cliente. “Temos os bancos de montadoras e parcerias com algumas financeiras. E ótimos planos de financiamento e taxa de juros atrativas”, observa.

Priscilla Pozzi, gerente Comercial da Sulpar, destaca a transparência na negociação na concessionária

Isso deixa tudo mais fácil, diminuindo a burocracia no processo. Além do pagamento ser mais rápido cliente e, consequentemente, a agilizar a entrega do veículo. O cliente ainda conta com a possibilidade de incluir nas suas parcelas de financiamento os valores de acessórios, seguro do carro e o valor do despachante e IPVA.

Outra grande vantagem, aponta Priscilla, é garantia por parte do comprador de um negócio transparente. “Sem os riscos de fraude de se fazer o negócio em algum lugar desconhecido ou por conta no particular”, observa.

Tradição e profissionais capacitados

Já reparou que os seminovos em concessionárias estão sempre com aparência impecável, como se fosse um zero km? É quase isso. Na autorizada, existe uma maior preocupação quanto ao estado de conservação do veículo na hora de aceitá-lo na troca. Nem todas têm esse cuidado, é claro. Estamos falando daquelas reconhecidas no mercado pela tradição e o respeito ao cliente.

Afinal, a empresa tem uma reputação a zelar, evitando repassar automóveis com possibilidade de dar problemas. Priscila Polli ressalta no Grupo Sulpar, há mais de 50 anos no comércio paranaense, 100% dos seminovos vendidos em nossas lojas Toyota e Kia são periciados, de procedência e em bom estado de conservação. “Todos com garantia de seminovos, ou mesmo garantia de fábrica”, frisa.

O Grupo Sulpar tem a tradição de mais de 50 anos no mercado paranaense. Foto: Rodolfo Buhrer

De acordo com a gerente, o consumidor consegue perceber a vantagem e a segurança em estar adquirindo um veículo numa concessionária. “Ele terá amparo no pós-venda, e não somente no momento que está realizando a compra”, enfatiza.

Transparência ao cliente nas batidinhas e riscos

É difícil o veículo usado a troca e que depois vai para a revenda não vir com pequenos riscos e batidinhas, principalmente nos para-choques e portas. Há estabelecimentos que preferem esconder o histórico do carro antes de levá-lo à vitrine, realizando reparos rápidos e usando produtos que camuflam as pequenas avarias.

Outras praticam a transparência e deixam o seminovo como está. É o caso da Sulpar, que usa a política de mostrar ao visitante na loja, por meio de uma etiqueta, quais incorreções precisam ser corrigidas – isso quando elas existem.

“Dessa forma mostramos transparência absoluta na negociação e caso o cliente opte por fazer o serviço conosco, temos profissionais gabaritados para a realização”, explica Luiz Carlos Júnior, gerente de Pós-venda do grupo.

Luís Carlos Júnior, gerente de Pós-Venda da Sulpar, diz que a loja nunca recusa um usado na negociação.)

Segundo ele, a Toyota e a Kia Sulpar só comercializam veículos seminovos ao cliente final em bom estado de conservação ou, no máximo, com pequenos riscos e desgastes superficiais. “Nunca recusamos um carro na negociação, mesmo tendo sido reprovado na avaliação e perícia, o que fazemos é uma precificação de mercado de acordo com o tipo de avaria”, diz Luiz Carlos.

Completo com preço de zero km básico

Quem busca o seminovo encontra, normalmente, uma configuração bem resolvida em acessórios. Algo que faria encarecer o investimento final no carro caso optasse em agregar os opcionais num zero “pelado”.

Por exemplo, um sedã completo com até três anos de uso, bom espaço interno e motor mais potente, pode custar o mesmo que um hatch compacto novinho, mas com pacote de série básico.

E a primeira opção talvez se encaixe melhor às necessidades do comprador. Ou seja, analisar com calma a finalidade de uso do veículo é fundamental para depois não se arrepender da compra.

Os valores tão próximos em segmentos ou versões diferentes estão diretamente relacionados à depreciação do carro novo. No caso dos modelos Toyota, a desvalorização média anual é de 8%, uma das mais baixas do mercado.

Portanto, para quem troca frequentemente de carro, a opção do seminovo é mais vantajosa, pois representa menor perda de investimento.

Showroom de seminovos da Kia Sulpar fica dentro da loja, ao lado dos veículos novos

Opções na escolha do seminovo

Parece meio óbvio, mas esse quesito merece entrar na lista de vantagens: as concessionárias sempre oferecem mais opções de modelos seminovos.

Ou seja, não será preciso ficar procurando por carros em diversos locais diferentes para encontrar o veículo desejado. Além disso, o cliente tem maior flexibilidade para realizar o test drive.

Garantia de fábrica

A maioria das garantias de fábrica é de três anos. Portanto, quem compra um seminovo nesta faixa de uso pode ter ainda o benefício de usufruir das garantias da montadora.

No caso da Toyota e Kia, essa cobertura sobe para 5 anos, o que torna ainda mais vantajosa a compra de um seminovo dessas marcas.

“O consumidor Toyota troca o carro em média com 2 anos de uso, sendo assim conseguimos captar o veículo e revendê-lo dentro da garantia de fábrica. O que proporciona maior liquidez ao mesmo”, enfatiza Priscilla Pozzi.

Tabela Fipe ou Molicar como parâmetro

Se você está decidido escolher um carro com até três anos de uso, vale a pena consultar os sites da Tabela Fipe ou da Molicar antes de ir à loja. Elas são a principal referência de preço.

Caso o modelo escolhido estiver com valor na faixa de 5% a 8%, para cima ou para baixo, negocie. Acima disso, você tem de pechinchar. E muito abaixo, pode desconfiar. Tem algo errado aí.

Vale reforçar que as boas condições mecânicas de um carro seminovo, especialmente nos três primeiros anos de uso, fazem desta categoria uma das mais vantajosas para a compra de veículos.