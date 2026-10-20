A segurança no transporte coletivo começa muito antes de o ônibus sair da garagem. Saiba como manutenção preventiva, tecnologia, capacitação dos motoristas e fiscalização contribuem para proteger milhões de passageiros em Curitiba.

Mais de 12 milhões de pessoas utilizam o transporte coletivo todos os meses para trabalhar, estudar e aproveitar momentos de lazer. E para cada uma das 315 mil viagens mensais existe uma ampla estrutura voltada à segurança da operação. Ela envolve manutenção permanente dos veículos, acompanhamento técnico, treinamento dos profissionais, monitoramento da condução e fiscalização. Esse conjunto de ações ajuda a fazer do ônibus o meio mais seguro para os deslocamentos urbanos.

Os números ajudam a dimensionar essa realidade. Levantamento divulgado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), com base em dados do Ministério da Saúde, mostra que, em 2024, acidentes envolvendo motocicletas resultaram em cerca de 165,4 mil internações hospitalares no Brasil, enquanto com automóveis foram 14,1 mil internações. Já nos casos envolvendo ônibus foram registradas apenas 350 internações no período.

Em Curitiba, essa segurança começa antes de o ônibus entrar em operação. As empresas responsáveis pelo transporte coletivo mantêm programas contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com equipes técnicas especializadas e procedimentos baseados nas especificações dos fabricantes. Componentes e sistemas essenciais são acompanhados permanentemente, permitindo identificar desgastes e realizar intervenções antes que possam comprometer a operação.

O acompanhamento não termina nas oficinas. Tecnologias como a telemetria permitem monitorar parâmetros da condução e identificar situações fora dos padrões estabelecidos, fornecendo informações importantes para a gestão da operação e para os programas permanentes de orientação e capacitação dos profissionais. Trata-se de um trabalho diário que combina tecnologia, prevenção e atuação humana para oferecer viagens cada vez mais seguras.

Os ônibus também passam por fiscalização periódica. Nos veículos que estão dentro da vida útil, as vistorias são realizadas a cada seis meses. Já nos ônibus com mais de dez anos de operação, considerados fora da vida útil prevista, o intervalo é reduzido para três meses.

Independentemente disso, o compromisso das empresas de ônibus de Curitiba permanece o mesmo: manter uma rotina rigorosa de manutenção, prevenção e controle, aliada à fiscalização do poder público. É esse trabalho permanente, muitas vezes realizado longe dos olhos dos passageiros, que ajuda a fazer do transporte coletivo a alternativa mais segura para circular pela cidade.

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