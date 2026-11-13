Espaços são utilizados para treinamento dos profissionais, monitoramento da frota e serviços de manutenção e limpeza dos veículos

As empresas de ônibus de Curitiba contam com a estrutura das suas garagens para garantir um transporte coletivo de qualidade à população. Esses locais desempenham um papel fundamental na operação: de um lado, oferecem infraestrutura para o treinamento dos profissionais do sistema e, de outro, dão condições para o monitoramento da frota e para a realização de serviços essenciais, como manutenção, abastecimento e limpeza dos veículos.

Para se tornarem motoristas do transporte coletivo, os profissionais passam por uma série de etapas até estarem aptos a dirigir nas ruas – e as garagens fornecem um espaço fundamental nesse processo. É nelas que os motoristas recebem palestras e orientações sobre o modo de condução, regras de trânsito e como agir em caso de sinistro para garantir a segurança dos passageiros. Também é dentro delas que iniciam o treinamento prático, conhecendo os ônibus, suas características e seu funcionamento.

As garagens, ainda, dão suporte para treinamentos específicos. Periodicamente, por exemplo, os motoristas são colocados no lugar do outro – seja um ciclista, uma pessoa cega ou com mobilidade reduzida – para que entendam as dificuldades que cada um enfrenta no trânsito e, assim, adotem uma condução mais cuidadosa e atenta às necessidades desses públicos. Em uma das atividades, o motorista pedala uma bicicleta estática e é exposto à sensação de um ônibus passando próximo a ele.

Além disso, as oito garagens servem de apoio à operação no dia a dia do transporte coletivo. No setor de telemetria, as empresas monitoram a frota e analisam o modo de condução de cada motorista. Dessa forma, quando são identificadas situações que exigem correção – como velocidade excessiva, freadas bruscas ou desvios de rota –, o profissional é chamado e orientado sobre os procedimentos adequados.

A infraestrutura das garagens abriga também serviços fundamentais, como a manutenção, o abastecimento, a pintura e a limpeza dos ônibus. São atividades realizadas para garantir que os veículos estejam em condições adequadas de circulação e possam atender diariamente aos passageiros. Enquanto os serviços de manutenção contribuem para a segurança e o bom funcionamento da frota, os cuidados com a limpeza e a conservação ajudam a proporcionar mais conforto aos usuários.

Todo esse trabalho, realizado diariamente nos bastidores da operação, contribui para que os ônibus estejam preparados para atender à população com segurança, conforto e eficiência. Mais do que locais destinados à guarda dos veículos, as garagens são estruturas fundamentais para o funcionamento do transporte coletivo de Curitiba, reunindo profissionais, tecnologia e serviços que ajudam a garantir a qualidade do atendimento prestado aos passageiros.