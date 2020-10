Reza a lenda que a palavra “Saudade”, no sentido que ela representa para nós, só existe na língua portuguesa. Certo ou errado, via de regra, sentimos saudades de algo que passou, de pessoas que passaram pela nossa vida, do passado, propriamente dito. No entanto, o passado as vezes inda está presente e, por “n” circunstâncias, acabamos não lhe oferendo a devida importância.

Para descobrir qual é o remédio para a saudade, resolvemos criar um Quiz. Participe e conte para nós o que te traz mais saudades!

O projeto “Patinhas Maduras” foi o vencedor da edição 2019 do Adote Uma Causa, inciativa do Instituto GRPCOM, que conta com o apoio de todas as empresas do Grupo Paranaense de Comunicação.

As OSCs (Organizações da Sociedade Civil) Projeto Ajudei e Amigo Animal têm vários amiguinhos precisando de um lar e muito carinho. Os “doguinhos” desta ação estão à disposição para adoção Se você não é de Curitiba ou região, mande um email para jornalismo@tribunadoparana.com.br e saiba em qual instituição adotar seu amiguinho.

