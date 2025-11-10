Ratinho Júnior: Vem aí uma nova Tribuna

Por Ratinho Júnior*

A Tribuna do Paraná, um dos veículos de imprensa mais importantes da nossa história, completa 69 anos com uma virada de página para a era digital. A Gazeta do Povo, também da GRPCOM, já tinha feito movimento similar, foi pioneira de um rol de jornais brasileiros que desbravaram esse campo e agora pauta discussões nacionais a partir do alcance da internet. Tenho confiança de que a Tribuna do Paraná, com seu jeito único, irreverente, atento e voltado ao cotidiano, vai continuar produzindo jornalismo de qualidade dentro das transformações de Curitiba e do Estado.

O “jornal da galera”, que deu voz a tantos jornalistas, que ajudou a inspirar outros veículos, conta a história da Capital de todos os paranaenses desde 1956 e vai continuar nesse ritmo. Nos anos 1990 e começo dos anos 2000, quando eu era criança e adolescente, lembro do impacto das páginas da Tribuna para a vida urbana de Curitiba, do olhar corajoso sobre as questões de segurança pública e a expansão dos bairros e cidades da Região Metropolitana de Curitiba, além da influência sobre as discussões esportivas, principalmente dos clubes da Capital.

A Tribuna do Paraná sempre foi próxima dos leitores, ouve as opiniões com atenção e curiosidade. As manchetes fortes, os textos ágeis e as resenhas esportivas pautaram a cidade por muitos anos e continuam repercutindo na imprensa local, estadual e, muitas vezes, nacional. Com audiência expressiva nos meios digitais, a Tribuna do Paraná continua se reinventando e apostando em novos formatos, mas sem perder a mão da capacidade de comunicar com seriedade e com olhar democrático.

A Tribuna do Paraná é um patrimônio dos paranaenses. Essa transformação ousada é parte da aposta em um modelo de negócio diferente, mais voltado para as necessidades digitais e que dialoga de maneira mais rápida com os anunciantes, que também estão migrando. A Tribuna sempre será um veículo confiável para os leitores e uma marca forte para as empresas. Meu desejo é que esse novo jornal digital siga dialogando com as próximas gerações.

Ratinho Júnior, governador do Paraná