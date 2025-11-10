Último editorial da Tribuna impressa: um futuro de presente

“Chegou a hora. Tão certa quanto a presença digital na vida das pessoas. Neste momento viramos uma página para que a Tribuna encha seus pulmões com a pureza e a potência do ar virtual. Que vai continuar formado por moléculas de histórias reais, palpáveis e sensíveis às necessidades dos curitibanos. Calam-se as rotativas, mas o nosso verdadeiro oxigênio segue sendo você, amigo leitor.

Esta que você tem em mãos é a última edição impressa da nossa querida Tribuna. São 69 anos de uma história das mais longevas em termos de jornalismo local. Estou nessa há 30, seja como estagiário, diagramador, repórter, editor, chefe de reportagem e, por fim, diretor. Posso dizer que poucos jornais, Brasil e mundo afora, sobreviveram a esta transição.

Nós seguimos pulsando, cada vez mais conectados com a nossa Curitiba. Na velocidade dos gigabites, na emoção de cada clique engajado nas redes.

Calam-se as rotativas, acendem-se as telas. No GRPCOM continuamos apostando no jornalismo profissional de qualidade. A serviço da sociedade e dos cidadãos. Desenvolver nossa terra e nossa gente através da comunicação nunca deixará de ser nossa missão máxima.

Estamos na internet, nas redes, em textos, fotos, vídeos, likes e curtidas. E o time vai trabalhar para que a Tribuna trilhe o mesmo caminho de sucesso que a Gazeta. Lembram de 9 anos atrás? Na mesma época em que Gazeta tomava esta decisão, de deixar o papel para apostar 100% no digital, a Tribuna lançava seu site. Coincidência, não é?

Pois agora o impresso de Tribuna abre espaço para aquilo que vem dando certo. Já somos mais de 2 milhões de visitantes únicos, que consomem cerca de 7 milhões de páginas de conteúdo no nosso site. Isso quer dizer que mais de 80% da população da capital paranaense está na Tribuna. Nas redes, são mais de 730 mil seguidores.

O presente é desafiador e o futuro, promissor. Acreditamos nessa caminhada e contamos com você, nosso fiel amigo. E com Curitiba, que sempre abraçou a Tribuna. Vamos trabalhar para continuar merecendo este abraço.

Nesta edição, a última em papel, você vai conferir um pouco da história desse produto e de muitas pessoas especiais que fizeram parte dessa caminhada. Leia e guarde com carinho. Somos gratos pela sua companhia até aqui. E esperamos continuar honrados com ela. Boa leitura!”

Rafael Tavares de Mello, Diretor de Jornalismo