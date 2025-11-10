Tirinha famosa: Los 3 Inimigos começou na Tribuna

Não tinha graça! Abrir a Tribuna para ler o futebol e não encontrar o Los 3 Inimigos debochando do futebol paranaense. Era como comer arroz sem feijão, macarrão sem molho, Romeu sem Julieta (goiabada sem queijo). As charges dos três “arquirrivais” do futebol local – Corisco, Atleticon y Paranito – fizeram um sucesso estrondoso na Tribuna, sempre pelos habilidosos traços do chargista Tiago Recchia.

A Tribuna conversou com o Tiago para relembrar a trajetória do trio, que teve inúmeras idas e vindas entre 1997 e 2018.

Como você começou a desenhar “Los 3 Inimigos”?

Depois do acesso à elite do futebol brasileiro da dupla Atletiba, em 1995, Curitiba respirava futebol como nunca. Nessa época eu desenhava charge editorial, sobre política e cotidiano, para jornais de Curitiba – tinha retornado da capital paulista onde desenhava para a Folha de S. Paulo. Nenhum jornal do país, naquele momento, publicava charges sobre futebol, então, no final de 1996, precisamente em novembro, fui até à redação da Tribuna e apresentei uma ideia para o diretor Charles Tavares. Chamava-se “Caixinha de Surpresas”, numa menção a Gentil Cardoso, autor da máxima “futebol é uma caixinha de surpresas”. Ali desenharia o dia a dia de jogadores e bastidores do futebol paranaense. Uma das charges que apresentei ao Charles como piloto ele publicou já no dia seguinte – a minha ideia era começar na temporada de 1997, junto com o Campeonato Paranaense.

Assim que o futebol entrou em recesso eu me lasquei para arranjar assunto até o início do Paranaense do ano seguinte. Foi neste momento que surgiram “Los 3 Inimigos”.

E por que “Los 3 Inimigos”?

As notícias de esportes da Tribuna tratavam Coxa, Athletico e Paraná Clube como “Trio de Ferro”, os três arquirrivais, os três da capital, os três isso, os três aquilo… então eu pensei: Isso aqui só pode ser “Los 3 Inimigos”; e comecei a desenhar três torcedores toscos se pegando dentro do quadro “Caixinha de Surpresas”. A primeira charge com “Los 3 Inimigos” surgiu em 1° de fevereiro do 1997, antes do Estadual daquele ano, que só teria o pontapé inicial quase no final de março. “Los 3” serviu como uma espécie de muleta neste intervalo antes do início do Paranaense. Eu não tinha intenção de continuar desenhando eles, e retomei as charges retratando apenas jogadores e dirigentes, mas choveu cartas para a Tribuna com leitores perguntando “cadê Los 3 Inimigos?!?”. E leitor é o patrão dos jornalistas.

A interação dos leitores com Los 3 Inimigos na Tribuna foi espetacular. Criamos até um campeonato de quem tinha mais recortes das charges de Los 3. Foi surpreendente ver como havia leitores altamente engajados com as “aventuras” de Corisco, Atleticon y Paranito. Muitos colecionadores surgiram. Tinha gente que tinha recorte de charge que até eu mesmo não tinha mais, havia perdido.

Nos estádios não era incomum ver torcedores com um sombrero de seu respectivo personagem/time na cabeça.

Quais foram suas inspirações iniciais para criar Los 3 Inimigos?

As referências para eu ter pensado em “Los 3 Inimigos” têm vários personagens grandiosos: “Os Três Cavaleiros”, de Walt Disney, com Pato Donald, Zé Carioca e Panchito; “Os Três Mosqueteiros”, de Alexandre Dumas; “Três Amigos”, filme de John Landis, com Steve Martin, Chevy Chase e Martin Short e por fim “Los 3 Amigos”, quadrinhos de Angeli, Glauco e Laerte. Na edição número 1 da revista “Los 3 Inimigos – Futebol-arte” eu conto essa origem em detalhes.

Conte mais sobre a revista Los 3 Inimigos

Com o enorme sucesso de Los 3 Inimigos na Tribuna, com o jornal batendo recordes de tiragens e vendas também por conta de Corisco, Atleticon e Paranito, uma revista própria parecia ser natural, inevitável – a pressão para isso acontecer era grande. Então criei a Cactus Editorial para a empreitada e nasceu a “Revista Los 3 Inimigos – Futebol-arte e Humor”. Foram 16 números heroicos, editados de 2000 a 2002 por uma pequena equipe que eu chamava de “incrível exército brancaleone”. Foi a revista produzida em Curitiba de maior sucesso em bancas de jornais, vendendo em média 5 mil exemplares mensais – com tiragens de 3 a 8 mil, dependendo do momento. Achei que ia ficar rico, mas no final das contas só me restou uma úlcera. Foi uma experiência editorial e tanto e sou muito grato pelo altruísmo dos colaboradores.

Você desenhou outras coisas na Tribuna ou foi sempre dedicado ao projeto Los 3 Inimigos?

Em 2005 a Gazeta do Povo comprou o passe de Los 3, depois de nove anos na Tribuna. A transição não foi fácil, mas acabou funcionando também na Gazeta, com Los 3 Inimigos sendo um dos destaques editorais do jornal e ganhando até bonequinho de plástico.

Mais tarde, em 2012, a GRPCOM comprou a Tribuna e desenhei “As Aventuras do Del. Altamira Bezerra” exclusivamente para o jornal. Gostava de desenhar o Del. Altamira, tem muitas pérolas lá, mas superar a popularidade de “Los 3 Inimigos” seria tarefa impossível. Com o crescimento explosivo das redes sociais e o poderoso smartphone, os jornais impressos ganharam seu meteoro apocalíptico e viraram os novos dinossauros. Isso gerou uma grande crise nas redações dos jornalões e Los 3 foram “descontinuados” em 2014.

Los 3 voltaram para a Tribuna em 2017. Como foi essa experiência?

Depois de três anos de longa pausa sabática, Los 3 voltaram para a Tribuna para uma nova e curta temporada, no início de 2017, sendo publicados na versão impressa e digital, no site do jornal, até o final de 2018. A força agora está nos smartphones e nas redes sociais, ninguém mais se interessa por jornalões ou portais noticiosos. Cada indivíduo com um celular nas mãos hoje é um potencial produtor de conteúdo, bom ou ruim, bem ou mal.

Los 3 podem ser vistos em charges pontuais no Instagram (@los3.inimigos) e no Facebook (facebook.com/los3inimigosoficial/)