Consolidada, a Tribuna digital continua ao lado do seu leitor

Uma das missões mais difíceis neste momento, especificamente para a produção desta última edição, foi não deixar o clima pesado, um clima de despedida. Apesar de ser inevitável recontar algumas das boas histórias que ajudaram a construir a bela jornada deste jornal, a realidade atual da Tribuna nos dá o conforto necessário e mostra que o futuro já começou (e é cada vez mais promissor).

E não sou eu quem está dizendo, são os números. A audiência do site da Tribuna cresce a cada dia e hoje falamos para 2,2 milhões de visitantes únicos, com cerca de 7,5 milhões de pageviews todos os meses. O alcance das nossas redes sociais é gigante. Somando as principais, temos 733 mil seguidores e presença ativa no Facebook, Instagram, X, Youtube, Tik Tok e WhatsApp.

O futuro que já começou

O ano de 2016 foi um divisor de águas para a Tribuna. O lançamento do site representou muito mais do que apenas uma presença online. Foi o pontapé para uma série de mudanças que impactaram não apenas o formato, mas também o conteúdo e a maneira de se relacionar com o público. A audiência digital tem crescido de forma consistente desde o lançamento do portal, e a diversificação do público é uma das conquistas mais notáveis desse período.

Se antes os leitores da versão impressa eram majoritariamente adultos das classes trabalhadoras, hoje o perfil do leitor da Tribuna online é muito mais variado. Jovens, pessoas interessadas em cultura, esportes, lazer e atualidade passaram a fazer parte do campo público. Inclusive as mulheres abraçaram o jornal e hoje representam um equilíbrio muito grande entre aqueles que consomem as notícias.

Uma das grandes qualidades da Tribuna do Paraná sempre foi sua proximidade com o leitor. A linguagem acessível, o foco em temas do cotidiano e a abordagem continuam sendo os principais pilares do jornal, que se mantém como uma referência direta de referência. Nos últimos anos, a Tribuna também se destacou pela interação com o público nas redes sociais e pelo uso de formatos multimídia para atrair novos leitores.

Vídeos, podcasts e lives são exemplos de como o jornal tem explorado diferentes maneiras de contar histórias e de oferecer ao público a possibilidade de acompanhar os fatos de acordo com suas preferências e rotinas. E este tipo de produção vai aumentar ainda mais. Novos projetos estão em desenvolvimento e um uso responsável e ético da Inteligência Artificial vão otimizar processos e tornar a rotina dos profissionais da Tribuna mais dinâmica.

Para os leitores curitibanos, a Tribuna do Paraná não é apenas um veículo de comunicação, mas um símbolo de pertencimento e de conexão com a cidade. Acompanhar a trajetória da Tribuna é, de certa forma, acompanhar também a própria história de Curitiba, com suas conquistas, desafios e transformações.

Você nos encontra nas seguintes redes sociais: