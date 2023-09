Conheça filmes, séries e livros sobre a vivência de homens gays

A representatividade é um conceito muito importante para as pessoas que se identificam como homens gays. Ela significa ter exemplos de pessoas que se parecem conosco ou que vivem situações semelhantes às nossas, e que nos inspiram a nos aceitar e a superar os desafios que enfrentamos por ser quem somos. Por isso, filmes, séries e livros que retratam a realidade dos homens gays são mais do que simples formas de entretenimento, são fontes de identificação e empoderamento.

+ Leia mais: Encontro das Emoções: Tradicional Natal de Curitiba já tem data para começar

Assim como as pessoas negras se sentem mais valorizadas quando veem personalidades negras alcançando sucesso ou ocupando espaços de destaque, os homens gays também se sentem mais confiantes quando veem personagens com a mesma orientação sexual e as mesmas dificuldades diárias.

Apesar de haver mais tolerância e respeito pelas pessoas LGBTQIA+ na sociedade atual do que em épocas passadas, os problemas que elas sofrem ainda são muitos. Desde agressões físicas, verbais ou psicológicas até comentários preconceituosos no cotidiano, os homens gays ainda enfrentam muita opressão social. Por isso, obras de arte que mostram a história de personagens que compartilham da mesma sexualidade e das mesmas experiências árduas são, muitas vezes, um alento para continuar lutando, tendo orgulho de sua identidade.

+ Leia também: Veja quando será a Black Friday 2023

Quer saber mais sobre esse assunto? Leia o conteúdo completo no site Eu Sem Fronteiras filmes, séries e livros sobre a vivência de homens gays

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba De olho no céu! Eclipse solar será visto em Curitiba? Confira dicas para poder observar