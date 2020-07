Tribuna do Paraná em parceria com a Betway

O documentário Last Dance, estrelado por Michael Jordan, está fazendo com que muitos apreciadores do basquete revivam o auge do Chicago Bulls, time do ex-jogador, conquistado na década de 90. O nome Last Dance se refere ao termo adotado pelo técnico Phil Jackson ao apresentar o documento com a estratégia da temporada 97-98 na reunião com o time. Time este que também tinha nomes brilhantes como Scottie Pippen e Dennis Rodman.

Porém, o documentário da Netflix em parceria com ESPN foca na meteórica carreira de Michael Jordan e o sexto título que conquistou na NBA. A série, composta por dez episódios, já está sendo a mais vista do mundo.

O documentário explora os bastidores do time, que via uma estrela brilhar e até mesmo ofuscar outros jogadores. Mas, Leandrinho, campeão da NBA, completa que é difícil falar algo ruim sobre ele. "Super decisivo, gosta muito de desafios, de treinar muito", diz. "Você sabe que vai poder contar com ele e ele gosta dessa responsabilidade", conclui. Guerrinha, técnico e ex-jogador que ajudou o Brasil a conquistar o Pan-americano de 1987, diz que MJ era um estilo a ser seguido por vários, inclusive, por Lebron James, atual jogador do Los Angeles Lakers.

Muitos dizem que Michael Jordan mentiu em alguns trechos do documentário, o que irritou amigos como Pippen e inimigos como Karl Malone. O fato é que MJ era a figura dominante. O garoto que tinha vindo da Universidade da Carolina do Norte e que nunca se envolveu com bebidas e drogas, fez a NBA se popularizar. Aquele Chicago Bulls da década de 90 era o favorito no início de todas as temporadas. Mas o documentário deixou uma questão no ar: o quanto um jogador pode ser decisivo em um esporte coletivo.

Ainda mais naquela temporada 97-98 em que MJ praticamente forçou o retorno de Phil Jackson que havia sido demitido logo após o quinto título. Ele chegou a afirmar que Phil saísse, ele não jogaria. Depois de muitas tratativas, Phil retornou e os Bulls conquistaram o sexto título da NBA.

O lançamento do documentário Last Dance fez com que muitas pessoas lembrassem daquele momento do auge do Chicago Bulls e da NBA. Aliás, neste anos a NBA teve jogos somente até março por conta da pandemia da COVID-19. Os jogos retornam no dia 30 de julho, com o primeiro jogo entre o Utah Jazz e o New Orleans Pelicans. No mesmo dia, em seguida, Los Angeles Clippers enfrenta o Los Angeles Lakers. Acredite, entre os dois não há favorito. Para quem ficou curioso sobre o resultado do Chicago Bulls até agora, ele jogou no último dia 10 de março, derrotando o Cleveland Cavaliers por 108 x 103. Porém, o antigo time de Michael Jordan está tendo um temporada complicada, com 22 vitórias e 43 derrotas.