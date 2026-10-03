Veja os últimos números da pesquisa Datafolha para presidência da República

O instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa neste sábado (3) sobre a disputa para presidente da República nas eleições de 2026, que serão realizadas neste domingo (4).

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente no cenário estimulado de primeiro turno. O petista soma 45% das intenções de voto, enquanto o candidato do PL vai a 42%. Esse cenário leva em conta os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Em um eventual segundo turno, Lula tem 47% e Flávio soma 46%. Este cenário é de votos totais, incluindo brancos, nulos e indecisos.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quandos os nomes dos candidatos não são mostrados) e um cenário estimulado (quando uma lista é apresentada previamente) de primeiro turno. O resultado deste cenário é apresentado em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Lula lidera cenário espontâneo

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Jair Bolsonaro (PL): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Escritor Augusto Cury (Avante): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Outras respostas: 2%

Branco/Nulo/Nenhum: 3%

Indecisos: 11%

No cenário estimulado de votos válidos, Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente

Lula (PT): 45%

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3%

Zema (Novo):1%

Samara (UP):0

Clariana Barão (DC): 0

Edmilson Costa (PCB): 0

Hertz Dias (PSTU): 0

Rui Costa Pimenta (PCO): 0

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0

Segundo turno para presidente da República

O Datafolha simulou um cenário de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Branco/Nulo/Nenhum: 6%

Indecisos: 2%

Metodologia: O Datafolha entrevistou 4.006 pessoas em 3 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026.