Eleições 2026

Veja os últimos números da pesquisa Datafolha para presidência da República

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 03/10/26 19h53
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa neste sábado (3) sobre a disputa para presidente da República nas eleições de 2026, que serão realizadas neste domingo (4).

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente no cenário estimulado de primeiro turno. O petista soma 45% das intenções de voto, enquanto o candidato do PL vai a 42%. Esse cenário leva em conta os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Em um eventual segundo turno, Lula tem 47% e Flávio soma 46%. Este cenário é de votos totais, incluindo brancos, nulos e indecisos.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quandos os nomes dos candidatos não são mostrados) e um cenário estimulado (quando uma lista é apresentada previamente) de primeiro turno. O resultado deste cenário é apresentado em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Lula lidera cenário espontâneo

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 33%
  • Jair Bolsonaro (PL): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 2%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Outras respostas: 2%
  • Branco/Nulo/Nenhum: 3%
  • Indecisos: 11%

No cenário estimulado de votos válidos, Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente

  • Lula (PT): 45%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 42%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
  • Zema (Novo):1%
  • Samara (UP):0
  • Clariana Barão (DC): 0
  • Edmilson Costa (PCB): 0
  • Hertz Dias (PSTU): 0
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0

Segundo turno para presidente da República

O Datafolha simulou um cenário de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 47%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 46%
  • Branco/Nulo/Nenhum: 6%
  • Indecisos: 2%

Metodologia: O Datafolha entrevistou 4.006 pessoas em 3 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026.

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