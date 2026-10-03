Veja os últimos números da pesquisa Datafolha para presidência da República

O instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa neste sábado (3) sobre a disputa para presidente da República nas eleições de 2026, que serão realizadas neste domingo (4).
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente no cenário estimulado de primeiro turno. O petista soma 45% das intenções de voto, enquanto o candidato do PL vai a 42%. Esse cenário leva em conta os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.
Em um eventual segundo turno, Lula tem 47% e Flávio soma 46%. Este cenário é de votos totais, incluindo brancos, nulos e indecisos.
Pesquisa para presidente da República em 2026
O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quandos os nomes dos candidatos não são mostrados) e um cenário estimulado (quando uma lista é apresentada previamente) de primeiro turno. O resultado deste cenário é apresentado em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.
Lula lidera cenário espontâneo
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Jair Bolsonaro (PL): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 2%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Outras respostas: 2%
- Branco/Nulo/Nenhum: 3%
- Indecisos: 11%
No cenário estimulado de votos válidos, Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente
- Lula (PT): 45%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
- Zema (Novo):1%
- Samara (UP):0
- Clariana Barão (DC): 0
- Edmilson Costa (PCB): 0
- Hertz Dias (PSTU): 0
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0
Segundo turno para presidente da República
O Datafolha simulou um cenário de segundo turno.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 46%
- Branco/Nulo/Nenhum: 6%
- Indecisos: 2%
Metodologia: O Datafolha entrevistou 4.006 pessoas em 3 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026.