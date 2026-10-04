Senadores eleitos por Santa Catarina nas eleições de 2026

Com 93,84% das urnas apuradas, já está definida a lista dos senadores eleitos em Santa Catarina. As duas vagas para o Senado Federal foram conquistadas por Carol de Toni e Carlos Bolsonaro, ambos do PL. Ao todo, 13 nomes disputaram a preferência dos 5.719.541 eleitores registrados no estado durante o pleito de 2026. Veja abaixo quem se elegeu em Santa Catarina.

Quem foi eleito para senadores em Santa Catarina

Segundo dados do TSE, o comparecimento no estado alcançou 5.350.984 eleitores (93,84% do eleitorado total). Dos votos contabilizados, 7.534.253 foram válidos (86,92%), 565.550 em branco (6,51%) e 570.357 nulos (6,57%).

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026 EM SANTA CATARINA

Veja na tabela a seguir os votos de cada candidato ao Senado em Santa Catarina.

Candidato Partido Vice Votos % Carol de Toni PL Geraldo Wetzel Neto 2.522.316 33,43% Carlos Bolsonaro PL Rafael Caleffi 1.902.100 25,21% >>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026 EM SANTA CATARINA