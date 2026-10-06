Quem será o presidente da Assembleia do Paraná até a posse dos novos deputados?

Com a eleição neste domingo, 04 de outubro, das 8h às 17h, muita gente se pergunta como ficam os bastidores políticos e o comando da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nessa reta final de ano. Se você achava que haveria uma “dança das cadeiras” imediata logo após o pleito, a regra regimental é bem mais simples: não muda nada por enquanto.

Procurada pela Tribuna do Paraná, a Alep informa que o atual presidente da Casa, deputado Alexandre Curi (Republicanos), não larga a caneta no final de dezembro. Ele permanece firme no cargo até o dia 31 de janeiro de 2027, data que marca o encerramento oficial dos mandatos de todos os parlamentares desta atual legislatura.

E a vice-presidência? Nos corredores da política, muito se especula sobre a sucessão, mas a Assembleia esclarece que a 1ª vice-presidente, deputada Flavia Francischini (PL), só assume a chefia do Legislativo caso Curi peça licença do cargo ou renuncie. O cenário é de continuidade até o último dia do mandato atual.

Também é importante pontuar que Ademar Traiano (PSD) não exerce mais a presidência do Legislativo Estadual desde fevereiro de 2025, quando Curi assumiu o posto. Atualmente, Traiano preside apenas a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sem ocupar cargos na Mesa Diretora.

A eleição que vai definir a nova cúpula da Alep ocorrerá apenas no início da próxima Legislatura, em fevereiro de 2027, logo após a cerimônia de posse dos deputados eleitos para o exercício de 2027 a 2031 — rito que acompanha o calendário do Legislativo Federal, em Brasília.