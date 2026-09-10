Eleições 2026

Pesquisa AtlasIntel revela intenções de voto para presidência da República

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Luisa Purchio - Gazeta do Povo
- Atualizado: 10/09/26 15h50
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

A nova pesquisa AtlasIntel para presidente República nas eleições 2026 foi divulgada nesta quarta-feira (10).

Lula (PT) está na frente no cenário estimulado de primeiro turno com 43% das intenções de voto. Ele abre 5,6 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro (PL).

Nas simulações de segundo turno, Lula só venceria Renan Santos (Missão) Augusto Cury (Avante). Nos demais cenários, contra Flávio, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), há empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa.

Flávio e Zema chegam a liderar numericamente os embates diretos contra Lula (ambos com 0,2 ponto percentual a mais que o petista). No caso de Caiado, o empate é numérico.

Pesquisa para presidente da República em 2026

A pesquisa AtlasIntel apresentou um cenário estimulado (quando os nomes são apresentados) de primeiro turno com Pablo Marçal (PRTB). Ele está inelegível e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem até 14 de setembro para julgar e homologar ou barrar os registros dos presidenciáveis.

Lula lidera cenário de primeiro turno

Pesquisa para segundo turno para presidente

Foram simulados cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Flávio Bolsonaro (PL): 46,4%
  • Lula (PT): 46,2%
  • Branco/Nulo/Não sabe: 7,4%

Lula x Augusto Cury

  • Lula (PT): 43,8%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 41,1%
  • Branco/Nulo/Não sabe: 15,2%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 46%
  • Renan Santos (Missão): 33,8%
  • Branco/Nulo/Não sabe: %

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 45,7%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 45,7%
  • Branco/Nulo/Não sabe: 8,6%

Lula x Zema

  • Zema (Novo): 46,2%
  • Lula (PT): 46%
  • Branco/Nulo/Não sabe: 7,7%

Metodologia: A AtlasIntel ouviu 5.000 pessoas por meio de formulário eletrônico de 4 a 9 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-01452/2026.

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