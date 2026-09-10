Pesquisa AtlasIntel revela intenções de voto para presidência da República

A nova pesquisa AtlasIntel para presidente República nas eleições 2026 foi divulgada nesta quarta-feira (10).

Lula (PT) está na frente no cenário estimulado de primeiro turno com 43% das intenções de voto. Ele abre 5,6 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro (PL).

Nas simulações de segundo turno, Lula só venceria Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). Nos demais cenários, contra Flávio, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), há empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa.

Flávio e Zema chegam a liderar numericamente os embates diretos contra Lula (ambos com 0,2 ponto percentual a mais que o petista). No caso de Caiado, o empate é numérico.

Pesquisa para presidente da República em 2026

A pesquisa AtlasIntel apresentou um cenário estimulado (quando os nomes são apresentados) de primeiro turno com Pablo Marçal (PRTB). Ele está inelegível e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem até 14 de setembro para julgar e homologar ou barrar os registros dos presidenciáveis.

Lula lidera cenário de primeiro turno

Pesquisa para segundo turno para presidente

Foram simulados cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL): 46,4%

Lula (PT): 46,2%

Branco/Nulo/Não sabe: 7,4%

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 43,8%

Escritor Augusto Cury (Avante): 41,1%

Branco/Nulo/Não sabe: 15,2%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 46%

Renan Santos (Missão): 33,8%

Branco/Nulo/Não sabe: %

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 45,7%

Ronaldo Caiado (PSD): 45,7%

Branco/Nulo/Não sabe: 8,6%

Lula x Zema

Zema (Novo): 46,2%

Lula (PT): 46%

Branco/Nulo/Não sabe: 7,7%

Metodologia: A AtlasIntel ouviu 5.000 pessoas por meio de formulário eletrônico de 4 a 9 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-01452/2026.