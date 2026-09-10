Pesquisa AtlasIntel revela intenções de voto para presidência da República

A nova pesquisa AtlasIntel para presidente República nas eleições 2026 foi divulgada nesta quarta-feira (10).
Lula (PT) está na frente no cenário estimulado de primeiro turno com 43% das intenções de voto. Ele abre 5,6 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro (PL).
Nas simulações de segundo turno, Lula só venceria Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). Nos demais cenários, contra Flávio, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), há empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa.
Flávio e Zema chegam a liderar numericamente os embates diretos contra Lula (ambos com 0,2 ponto percentual a mais que o petista). No caso de Caiado, o empate é numérico.
Pesquisa para presidente da República em 2026
A pesquisa AtlasIntel apresentou um cenário estimulado (quando os nomes são apresentados) de primeiro turno com Pablo Marçal (PRTB). Ele está inelegível e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem até 14 de setembro para julgar e homologar ou barrar os registros dos presidenciáveis.
Lula lidera cenário de primeiro turno
- Lula (PT): 43,0%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37,4%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 6,6%
- Renan Santos (Missão): 6,5%
- Zema (Novo): 2,1%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1,1%
- Samara (UP): 1,0%
- Pablo Marçal (PRTB): 1,0%
- Clariana Barão (DC): 0,3%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0,0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,0%
- Branco/Nulo: 0,6%
- Não sabe: 0,4%
Pesquisa para segundo turno para presidente
Foram simulados cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Flávio Bolsonaro (PL): 46,4%
- Lula (PT): 46,2%
- Branco/Nulo/Não sabe: 7,4%
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 43,8%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 41,1%
- Branco/Nulo/Não sabe: 15,2%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 46%
- Renan Santos (Missão): 33,8%
- Branco/Nulo/Não sabe: %
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 45,7%
- Ronaldo Caiado (PSD): 45,7%
- Branco/Nulo/Não sabe: 8,6%
Lula x Zema
- Zema (Novo): 46,2%
- Lula (PT): 46%
- Branco/Nulo/Não sabe: 7,7%
Metodologia: A AtlasIntel ouviu 5.000 pessoas por meio de formulário eletrônico de 4 a 9 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-01452/2026.