Nova pesquisa Quaest revela intenções de voto para presidente

A Quaest divulgou neste sábado (3), véspera da votação do primeiro turno, uma nova pesquisa com as intenções de voto do brasileiro para presidente da República nas eleições de 2026.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais na sondagem de primeiro turno, com 46% e 45%, respectivamente. O resultado considera os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.
O empate persiste na simulação de segundo turno, com Flávio numericamente à frente, com 44%, contra 42% de Lula.
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O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando os nomes dos concorrentes são apresentados antes da resposta) de primeiro turno com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.
Cenário estimulado – Votos válidos
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Zema (Novo): 0%
- Samara (UP): 0%
- Leonardo Avalanche (PRTB)*: 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
*Leonardo Avalanche desistiu da candidatura na última quarta-feira (30).
Segundo turno para presidente da República
A pesquisa Quaest simulou um cenário de segundo turno.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 44%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%
- Branco/nulo/não vai votar: 13%
- Indecisos: 1%
Metodologia: 3.702 entrevistados pela Quaest de 02 a 03 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-02197/2026.