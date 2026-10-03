Eleições

Nova pesquisa Quaest revela intenções de voto para presidente

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Roberta Ribeiro - Gazeta do Povo Wesley Oliveira - Gazeta do Povo
- Atualizado: 03/10/26 20h02
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

A Quaest divulgou neste sábado (3), véspera da votação do primeiro turno, uma nova pesquisa com as intenções de voto do brasileiro para presidente da República nas eleições de 2026.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais na sondagem de primeiro turno, com 46% e 45%, respectivamente. O resultado considera os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

O empate persiste na simulação de segundo turno, com Flávio numericamente à frente, com 44%, contra 42% de Lula.

VEJA TAMBÉM:

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando os nomes dos concorrentes são apresentados antes da resposta) de primeiro turno com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Cenário estimulado – Votos válidos

  • Lula (PT): 46%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Zema (Novo): 0%
  • Samara (UP): 0%
  • Leonardo Avalanche (PRTB)*: 0%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

*Leonardo Avalanche desistiu da candidatura na última quarta-feira (30).

Segundo turno para presidente da República

A pesquisa Quaest simulou um cenário de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 44%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 42%
  • Branco/nulo/não vai votar: 13%
  • Indecisos: 1%

Metodologia: 3.702 entrevistados pela Quaest de 02 a 03 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-02197/2026.

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