Nova pesquisa Quaest revela intenções de voto para presidente

A Quaest divulgou neste sábado (3), véspera da votação do primeiro turno, uma nova pesquisa com as intenções de voto do brasileiro para presidente da República nas eleições de 2026.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais na sondagem de primeiro turno, com 46% e 45%, respectivamente. O resultado considera os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

O empate persiste na simulação de segundo turno, com Flávio numericamente à frente, com 44%, contra 42% de Lula.

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O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando os nomes dos concorrentes são apresentados antes da resposta) de primeiro turno com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Cenário estimulado – Votos válidos

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Zema (Novo): 0%

Samara (UP): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB)*: 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

*Leonardo Avalanche desistiu da candidatura na última quarta-feira (30).

Segundo turno para presidente da República

A pesquisa Quaest simulou um cenário de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 44%

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Branco/nulo/não vai votar: 13%

Indecisos: 1%

Metodologia: 3.702 entrevistados pela Quaest de 02 a 03 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-02197/2026.