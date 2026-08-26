Nova pesquisa para presidente mostra virada de Flávio sobre Lula

O instituto Gerp divulgou nesta quarta-feira (26) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 38% das intenções de voto.
A liderança, porém, é numérica, já que Lula (PT) aparece com 37%, o que configura um empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Na simulação de segundo turno entre os dois, Flávio abre 5 pontos percentuais para Lula, o que daria ao senador a vitória nas urnas.
Pesquisa Gerp para presidente da República em 2026
A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos pré-candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para o primeiro turno.
Empate técnico persiste no cenário estimulado
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Lula (PT): 37%
- Pablo Marçal (PRTB): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
- Zema (Novo): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Samara (UP): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Nenhum deles: 4%
- Não sabe: 8%
Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente na pesquisa espontânea
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Lula (PT): 31%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Pablo Marçal (PRTB): 1%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
- Zema (Novo): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Samara (UP): 0%
- Outros: 1%
- Não sabe: 29%
Segundo turno para presidente pela Gerp
O instituto Gerp simulou um cenário de segundo turno.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Flávio Bolsonaro (PL): 47%
- Lula (PT): 42%
- Nenhum deles: 8%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Rejeição para presidente da República em 2026
A Gerp quis saber dos entrevistados em quais dos pré-candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República.
- Lula (PT): 49%
- Flávio Bolsonaro (PL): 40%
- Pablo Marçal (PRTB): 11%
- Ronaldo Caiado (PSD): 10%
- Zema (Novo): 10%
- Renan Santos (Missão): 8%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 8%
- Samara (UP): 8%
- Edmilson Costa (PCB): 8%
- Hertz Dias (PSTU): 7%
- Clariana Barão (DC): 7%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 7%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 7%
- Não votaria em nenhum deles: 3%
- Poderia votar em qualquer um deles: 3%
- Não sabe: 2%
Metodologia: 2.400 entrevistados pela Gerp de 21 a 25 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (Aesp). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,0 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-03547/2026.